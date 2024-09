Colpo di scena Juventus: sta per arrivare la firma per uno degli elementi accostati anche alla Vecchia Signora. La situazione

La Juve lo aveva messo nel mirino. Ma non solo i bianconeri, visto che parliamo di un giocatore che lo scorso anno ha davvero fatto la differenza. Ma Giuntoli, forse, era un passo avanti rispetto agli altri. Ma le cose nello spazio di pochissimi mesi sono cambiate e anche parecchio. Oseremmo dire ribaltate da una situazione in particolare: l’infortunio che gli ha fatto chiudere in anticipo la scorsa annata, che gli ha fatto saltare gli Europei e che ancora adesso lo costringe ai box.

Parliamo del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Che sì, come detto, era stato accostato anche con una certa insistenza alla Vecchia Signora. Un giocatore cresciuto esponenzialmente con Thiago Motta e che avrebbe sicuramente fatto comodo al tecnico bianconero. Ma lo stop, come detto, ha raffreddato tutte le piste che si erano create tant’è che, secondo Il Corriere dello Sport, da quelle parti stanno trattando anche per il rinnovo. Che forse chiuderebbe le porte a qualsiasi ipotesi.

Colpo di scena Juventus, rinnova Ferguson

“Ancora in attesa di tornare in campo dopo il lungo stop per infortunio, lo scozzese e il ds Sartori si sarebbero già incontrati per continuare in futuro ancora assieme. L’obiettivo è prolungare il suo attuale contratto dal 2027 al 2029 (o 2028 con opzione) anche per allontanare l’interesse dei club esteri e della Juventus che da tempo ha messo gli occhi sul centrocampista”.

Questo si legge sul quotidiano sportivo, una svolta che blocca qualunque addio nel corso della prossima estate – o che lo potrebbe bloccare, per meglio dire – e che regala al Bologna la certezza di poter contare ancora per diversi anni su un giocatore che definire affidabile è dire poco, che ha qualità e carisma in mezzo al campo, e che è un trascinatore importante. Ferguson ha davvero dettato legge in molte partite della passata stagione, per questo i radar si erano accesi sulle sue prestazioni. Ma per il momento la questione si dovrebbe chiudere in questo modo. Con tanti saluti alla Juventus.