Questi Gratta e vinci hanno già dato: passa oltre

Se non sai come scegliere il Gratta e vinci sul quale puntare, c’è qualcosa che devi sapere: è importante tenerlo bene a mente.

A volte ad attirarci è semplicemente la grafica. Un tagliando colorato e col font giusto è di gran lunga più accattivante, quello è poco ma sicuro, di un biglietto semplice e lineare. Anche la meccanica di gioco, ovviamente, vuole la sua parte. Che senso avrebbe, del resto, comprare un Gratta e vinci, se il momento della “grattata” non assicurasse un po’ di sano e puro divertimento?

Eppure, questo non può essere il solo criterio di scelta. Bisogna essere furbi, quando ci si trova dinanzi all’ampia gamma di grattini e si brancola nel buio. Lì per lì possono sembrare tutti simili, ma non è così. L’ideale sarebbe tenere sempre in considerazione il fatto che alcuni di essi, certamente, avranno già pagato nei giorni precedenti. Nel caso in cui qualcuno abbia già vinto una somma importante con il tagliando che avete adocchiato, potrebbe non essere il caso di investire in esso. Fermo restando che l’ultima parola spetta sempre e comunque alla dea bendata.

Andiamo a scoprire, a tal proposito, quali Gratta e vinci hanno già premiato altri giocatori nella settimana compresa tra il 2 l’8 settembre 2024. Iniziamo dal Nuovo 50X, che nelle Marche, più precisamente nella città di Macerata, in via Nazionale 113, ha dispensato la bellezza di 2 milioni di euro.

Questi Gratta e vinci hanno già portato fortuna

Nessun altro ha vinto una somma del genere nell’arco della scorsa settimana. In compenso, però, la fortuna ha fatto registrare ben 5 vincite da mezzo milione di euro l’una. Vediamo con quali grattini.

Il primo è Il Miliardario, che ha fruttato 500mila euro in via Caduti di Nassirya a Castelvetrano, in Sicilia. Il Miliardario Mega ha portato fortuna, invece, ad un giocatore di Fossato di Vico, a Perugia, in una ricevitoria di piazzale Osteria 6. Qualcuno a Cremosano, in Lombardia, ha esultato con un biglietto della serie New Tutto per tutto, vincendo la stessa identica somma.

A Forlì, in Emilia Romagna, è toccato a un biglietto Numerissimi far toccare il cielo con un dito ad un giocatore che ha tentato la fortuna in via Seganti. E ci spostiamo infine in Sicilia per scoprire quale sia l’ultimo tagliando che ha pagato nel corso della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Si tratta ancora una volta di un grattino del Miliardario, comprato a Napoli, in via Solimena.