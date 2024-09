Italia-Brasile, Coppa Davis: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Italia-Brasile è un match valido per la fase a gruppi della Coppa Davis 2024: notizie, analisi, pronostico, diretta tv e streaming in chiaro.

Inizia la difesa del titolo da parte dell’Italia campione in carica nella Coppa Davis ’24. Lo scorso novembre gli azzurri, trascinati da uno strepitoso Jannik Sinner, si aggiudicarono l’Insalatiera a distanza di 47 anni dallo storico trionfo del 1976.

Il nostro movimento tennistico sta vivendo una vera e propria età dell’oro – ben sette giocatori tra i primi 50 dell’attuale ranking Atp, con Sinner numero uno al mondo indiscusso da mesi e fresco vincitore dello US Open – e non stupisce che l’Italia sia considerata dai bookmaker come la favorita numero uno da parte dei bookmaker, davanti alla Spagna di Carlos Alcaraz. Il capitano non giocatore Filippo Volandri per i tre match della fase a gironi ha deciso per ovvi motivi di lasciare fuori dai convocati Sinner (l’altoatesino è reduce dalle fatiche newyorkesi) e Musetti, ma anche senza i due tennisti attualmente più forti e rappresentativi l’Italia dovrebbe comunque riuscire a superare il turno senza grossi problemi. Gli azzurri sono capitati nel gruppo A – tutte le partite si giocheranno a Bologna – in cui ci sono pure Belgio, Brasile e Olanda. L’esordio avverrà con i sudamericani e per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta basterà chiudere tra le prime due.

Italia senza Sinner e Musetti

Il format è sempre lo stesso: la selezione che conquisterà per prima 2 punti porterà il match a casa. Se l’Italia, ad esempio, dovesse vincere entrambi i due singolari vincerà la sfida senza bisogno di giocare il doppio.

Volandri ha convocato Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Uno dei due singolaristi sarà quasi certamente Berrettini, mentre è ballottaggio serrato tra Arnaldi e Cobolli. Vavassori e Bolelli, invece, entrerebbero in scena in caso si arrivasse a giocare il doppio. Nel Brasile mancherà Thiago Seyboth Wild, numero 95 al mondo: proveranno a tenere testa agli azzurri Thiago Monteiro (attualmente il più alto nel ranking, numero 75), Felipe Meligeni Alves, Joao Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo. Le due nazionali si affronteranno per la quinta volta in Coppa Davis: il bilancio è di 2 vittorie per parte.

Come vedere Italia-Brasile in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Italia e Brasile, valida per la fase a gironi della Coppa Davis 2024, verrà trasmessa nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre a partire dalle ore 15:00 in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile assistere agli incontri anche in streaming su Raiplay.it (gratuitamente) e tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati Sky. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand della pay tv satellitare.

Il pronostico

I singolaristi che manderà in campo Volandri sono tutti e 3 superiori rispetto ai brasiliani e la vittoria dovrebbe arrivare dopo le prime due partite, senza dover disputare la “bella” al doppio.