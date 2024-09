Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-Heidenheim è una partita della terza giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stop inaspettato per il Borussia Dortmund di Nuri Sahin nella seconda giornata di Bundesliga. Dopo la bella vittoria all’esordio con l’Eintracht Francoforte i gialloneri non sono andati al di là di un pareggio (0-0) nella trasferta di Brema, non riuscendo dunque a rimanere a punteggio pieno come Heidenheim, Bayern Monaco e Lipsia. Il muro del Werder nel primo tempo ha retto e nella ripresa tutto si è complicato in seguito all’espulsione di Schlotterbeck, che ha lasciato in inferiorità numerica la formazione allenata dal tecnico turco.

Nella stagione che ha appena aperto i battenti il bilancio del Borussia Dortmund è di 2 vittorie tra Bundesliga e Coppa di Germania e un pareggio: insieme all’Heidenheim, suo prossimo avversario, è l’unica squadra a non aver subito neppure un gol in campionato. Un avvio da sogno invece per gli uomini di Frank Schmidt, al loro secondo anno in massima serie dopo la storica promozione – la prima in assoluto per il piccolo club – avvenuta nel 2023. L’Heidenheim ha fatto due su due, prima il successo nella trasferta di Amburgo contro il neopromosso St. Pauli (0-2) e poi il 4-0 rifilato due settimane fa all’Augsburg (vittoria più ampia in Bundesliga per i rossoblu). Schmidt e i suoi nella passata stagione riuscirono ad evitare la sconfitta con il Borussia Dortmund sia all’andata che al ritorno, pareggiando 2-2 al Signal Iduna Park e 0-0 davanti al proprio pubblico.

Come vedere Borussia Dortmund-Heidenheim in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Heidenheim è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Heidenheim finora ha dimostrato di poter sopperire alle assenze dei grandi protagonisti dello scorso anno (Beste, Kleindienst, Dinkçi) grazie a qualche giovane molto interessante – sta brillando Wanner, arrivato in prestito dal Bayern Monaco – e crediamo che possa ben figurare al Signal Iduna Park. Dortmund leggermente favorito ma è probabile che gli ospiti riescano a rendersi più volte pericolosi ed a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Heidenheim

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Anton, Süle, Bensebaini; Ryerson, Emre Can, Groß, Gittens; Sabitzer, Beier, Brandt.

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Müller; Traoré, Mainka, Gimber, Föhrenbach; Maloney, Schöppner; Beck, Wanner, Scienza; Pieringer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1