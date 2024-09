Turchia-Islanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Turchia-Islanda è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Turchia, reduce da un ottimo Europeo, ha iniziato il suo girone di Nations League con un prezioso pareggio in trasferta. Una sfida, quella col Galles, in cui c’è stato un alto numero di ammoniti. La direzione arbitrale non è piaciuta al commissario tecnico Vincenzo Montella, che si è beccato pure lui un cartellino giallo.

Contro l’Islanda, nazionale ormai lontana dai fasti del 2016 e prima del suo migliore calciatore, Albert Gudmundsson, c’è la possibilità di centrare la prima vittoria nel girone. Montella oltre a potere puntare su Calhanoglu in cabina di regia sta dando fiducia ai giovani talenti Kenan Yildiz – diventato titolare fisso nella nuova Juventus di Thiago Motta – e Arda Guler che si sta pian piano ritagliando sempre più spazio nel Real Madrid, dove la concorrenza è mostruosa.

Come vedere Galles-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Turchia e Islanda è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Gürsel Aksel di Göztepe. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Turchia è nettamente favorita per la vittoria in una partita in cui dovrebbe riuscire a segnare almeno due gol.

Le probabili formazioni di Galles-Turchia

TURCHIA (5-4-1): Gunok; Celik, Ayhan, Soyuncu, Bardakci, Muldur; Calhanoglu, Kokcu, Yuksek, Kenan Yildiz; Arda Guler.

ISLANDA (4-4-1-1): Valdimarsson; Sampsted, Hermansson, Gretarsson, Tomasson; Anderson, Gudmundsson, Thordason, Thorsteinsson; G Sigurdsson; Oksarsson

POSSIBILE RISULTATO: 2-0