Nuovo terremoto nel calcio italiano: 3 punti di penalizzazione

Nuovo terremoto nel calcio italiano, dopo due giornate di campionato il club si ritrova improvvisamente in fondo alla classifica.

Fortunatamente l’ultimo campionato di Serie A si è concluso senza alcun “segno meno”. Rispetto alla stagione 2022-23, quando vennero tolti ben 10 punti alla Juventus per via del famigerato caso plusvalenze, nessuna squadra ha dovuto fare i conti con delle penalizzazioni. La speranza, ovviamente, è che anche quest’anno la “mannaia” della giustizia sportiva non si abbatta su nessun club.

Discorso diverso, invece, per il campionato cadetto, la Serie B. Nella stagione ’23-’24 la Sampdoria, interessata da vicissitudini societarie – i blucerchiati hanno rischiato un doloroso fallimento dopo la retrocessione in cadetteria – è partita con la zavorra del -2, penalizzazione che in ogni caso non gli ha impedito di raggiungere i playoff. Nella Serie B 2024-25 è il Cosenza a partire ad handicap.

Proprio una settimana fa il club calabrese ha ricevuto cattive notizie dal Tribunale Federale Nazionale, che gli ha comminato una penalizzazione di 4 punti per il mancato versamento delle ritenute Irpef “riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024”. Una tegola non indifferente per la società del presidente Eugenio Guarascio, che spesso nelle ultime stagioni ha evitato la retrocessione in Serie C per il rotto della cuffia. La penalizzazione va peraltro a compromettere l’ottimo avvio della squadra di Massimiliano Alvini. I Lupi, infatti, dopo aver vinto all’esordio con la Cremonese e perso in maniera rocambolesca a Mantova, hanno ottenuto due preziosi pareggi con le più quotate Spezia e Palermo.

Nuovo terremoto nel calcio italiano, partenza ad handicap per il Massafra

Se si “scende” nelle serie inferiori, tuttavia, ci si può accorgere di come i casi di penalizzazioni siano molti di più. Nei giorni scorsi il Tribunale Federale Territoriale ha comminato alla società ASD Soccer Massafra, militante nell’Eccellenza pugliese, una penalità di 3 punti, da scontare ovviamente nel campionato in corso.

Una “punizione” che ha lasciato esterrefatta la dirigenza del club. Pur accettando la decisione del tribunale, il Massafra ha voluto rendere note le proprie ragioni in un post sui social.

“I fatti ovviamente non ci riguardano – si legge nella nota ufficiale – e attengono al filone d’inchiesta della DDA denominato “Codice Interno”, risalente all’inizio di quest’anno, secondo il quale sarebbero stati alterati i risultati di due partite di calcio, giocate il 30 aprile 2017 e il 7 giugno 2018 tra le società del Corato e della Fortis Altamura mediante il coinvolgimento di esponenti della mala barese”.

“Il presidente Rubino – prosegue la nota – rispondendo all’invito della Procura Federale, ha ribadito la nostra estraneità ai fatti in quanto all’epoca non eravamo proprietari del titolo, cosa accaduta invece nel 2020. Ma il giudice ha deciso di considerare la responsabilità oggettiva della nostra società, già Fortis Altamura, e di conseguenza titolare della stessa matricola federale, comminando la penalizzazione e facendoci ripartire dal fondo della classifica. Con la serietà e la correttezza che ci ha sempre contraddistinto accettiamo, per il momento, la decisione del tribunale consapevoli di ripartire ancora una volta più forti e soprattutto più liberi”.