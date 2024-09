Israele-Italia, Nations League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Israele-Italia è una partita della seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

L’Italia di Luciano Spalletti venerdì scorso ha lasciato tutti a bocca aperta battendo una storica rivale come la Francia a domicilio e firmando un’impresa che non si verificava da oltre 70 anni. Dopo l’Europeo oltremodo disastroso gli azzurri, apparsi più disciplinati tatticamente, hanno offerto un’ottima prestazione in entrambe le metà campo, non apparendo assolutamente inferiori ad una delle selezioni più forti ed assortite del mondo.

Lodevole soprattutto la reazione dopo essere finiti sotto di un gol nel primo minuto di gioco, quando la rete del francese Barcola (favorita da un errore di Di Lorenzo) sembrava il preludio ad una goleada. Da quel momento invece l’Italia è cresciuta sul piano del gioco, ha trovato il gol del pareggio con Dimarco e nella ripresa ha poi completato l’opera con Frattesi e Raspadori (1-3), conquistando i primi tre punti nella Nations League 2024-25. Una vittoria che dà fiducia e che consente al commissario tecnico di iniziare con il piede giusto il nuovo corso ma anche di smaltire qualche scoria post-Germania. Certo, sarà importante confermarsi anche nella sfida con Israele, che andrà in scena in campo neutro (si gioca a Budapest, in Ungheria) per chiari motivi di sicurezza a causa del conflitto in atto tra il paese mediorientale e Hamas.

Spalletti pensa a diversi cambi

Vincere sarebbe fondamentale, visto che l’Italia resterebbe a punteggio pieno e metterebbe una seria ipoteca su uno dei primi due posti, gli unici che danno la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale.

Spalletti confermerà quasi certamente l’assetto tattico del Parco dei Principi, ma ha in mente diversi cambi: in difesa Buongiorno prenderà il posto dell’infortunato Calafiori, mentre sulla corsia destra Bellanova è in vantaggio su Cambiaso (ballottaggio anche tra Udogie e Dimarco dall’altro lato). In mezzo, accanto al regista Ricci, agiranno Fagioli e Tonali – l’ex milanista è stato uno dei migliori in campo a Parigi – in attacco infine Retegui e Pellegrini potrebbero lasciare spazio a Raspadori e Kean. Dal canto suo Israele, guidata dal ct Ran Ben Simon, tenterà di riscattare la sconfitta (3-1) rimediata contro il Belgio all’esordio, che la mette già con le spalle al muro: tra i giocatori più pericolosi il trequartista Solomon, che gioca in Inghilterra con il Leeds.

Come vedere Israele-Italia in diretta tv e in streaming

Israele-Italia è in programma lunedì alle 20:45 alla Bozsik Arena di Budapest, in Ungheria. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia ammirata a Parigi non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sulla selezione più debole e meno competitiva del gruppo, che contro il Belgio ha mostrato delle evidenti lacune difensive. Azzurri favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Israele-Italia

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.

In Israele-Italia le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2