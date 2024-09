Norvegia-Austria, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Norvegia-Austria è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La partita pareggiata contro il Kazakistan ha confermato l’accusa pesante – in termini sportivi – rivolta nei confronti di Erling Haaland: in nazionale ultimamente non riesce a lasciare il segno come fa con grande puntualità quando indossa la maglia del Manchester City. Nelle ultime dieci presenze ha segnato “solo” in quattro occasioni. Dopo la delusione per la mancata qualificazione agli Europei del 2024, in ottica Mondiali 2026 sarebbe importante fare bene già in Nations League.

E così dopo la mancata vittoria in Kazakistan, in cui Haaland non è riuscito a fare gol pur arrivando a 0.90 expected goals, sarebbe di fondamentale importanza centrare i tre punti contro l’Austria. Non sarà semplice, perché gli avversari hanno dimostrato a Euro 2024 una buona organizzazione tattica, sebbene le numerose assenze (su tutti Kevin Danso, Michael Gregoritsch e David Alaba) potrebbero incidere negativamente.

Come vedere Norvegia-Austria in diretta tv e in streaming

Norvegia-Austria è in programma lunedì alle 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Norvegia dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre in campo dovrebbero fare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Norvegia-Austria

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Pedersen; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa.

AUSTRIA (4-3-3): Pentz; Mwene, Posch, Wober, Prass; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Schmid, Arnautovic, Baumgartner

POSSIBILE RISULTATO: 1-1