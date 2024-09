I pronostici di lunedì 9 settembre: seconda giornata Nations League

I pronostici di lunedì 9 settembre, inizia la seconda giornata della fase a gironi di Nations League: torna in campo l’Italia.

La vittoria a sorpresa sulla Francia ha fatto subito balzare in testa alla classifica del girone l’Italia di Spalletti, che ora però dovrà mantenere alta la concentrazione per non rovinare subito quanto di buono fatto vedere venerdì sera. In campo neutro contro Israele i tre punti sono obbligatori e ampiamente alla portata.

Nell’altra sfida del girone la Francia ha bisogno di una pronta reazione, ma contro il Belgio non sarà una passeggiata. Rispetto al recente passato però i Diavoli Rossi hanno una difesa meno competitiva, ecco perché è facile immaginare una partita con gol.

I pronostici sulle altre partite

I gol dovrebbero arrivare puntuali anche in Norvegia-Austria, sfida in cui Haaland vorrà tornare a tutti i costi a timbrare il cartellino dopo il digiuno col Kazakistan.

Nelle altre partite di lunedì sera, vittorie interne altamente probabili per Slovenia, Turchia e Romania rispettivamente contro Kazakistan, Islanda e Lituania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Francia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Francia-Belgio, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Romania (in Romania-Lituania, Nations League, ore 20:45)

(in Romania-Lituania, Nations League, ore 20:45) Slovenia (in Slovenia-Kazakistan, Nations League, ore 20:45)

(in Slovenia-Kazakistan, Nations League, ore 20:45) Turchia (in Turchia-Islanda, Nations League, ore 20:45)

(in Turchia-Islanda, Nations League, ore 20:45) Italia (in Israele-Italia, Nations League, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Israele-Italia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Francia-Belgio, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Norvegia-Austria , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Francia-Belgio, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.02 GOLDBET ; 5.05 SNAI; 5.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Norvegia-Austria, Nations League, ore 20:45