Berrettini, che botta: colpito e contagiato

Matteo Berrettini, il messaggio non lascia spazio a nessun altro tipo di interpretazione: altamente contagioso.

Il ritorno alla normalità è lento, graduale, ma non del tutto impossibile. Matteo Berrettini ha ampiamente dimostrato di avere sia la forza che la voglia necessarie per tornare agli antichi fasti, ragion per cui sarà solo questione di tempo, prima che torni a volare come una volta.

Fino a questo momento si è regalato 3 titoli, con soddisfazioni annesse, ma sa bene che la strada è ancora lunga. L’occasione che gli si prospetta dinanzi, tuttavia, è golosissima. Se c’è qualcosa a cui il romano tiene quella è, senza ombra di dubbio, la maglia azzurra. Sarà stato felicissimo, quindi, nel momento in cui, di concerto con il resto della squadra, si è deciso che anche lui avrebbe dovuto fare la sua parte nella fase a gironi della Coppa Davis, che prenderà il via nei prossimi giorni a Bologna.

La sua presenza si è resa necessaria nel momento in cui il capitano Filippo Volandri ha sollevato dalla convocazione sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti, allo scopo di preservare le loro condizioni psicofisiche. I due giocatori sono reduci da un periodo abbastanza movimentato e si è pensato che non fosse necessario “scomodarli” per la prima fase della Coppa. Sarà più che sufficiente, per il momento, il battaglione messo in piedi, composto, oltre che da Berrettini, anche da Arnaldi, Cobolli, Vavassori e Bolelli.

Il post viaggia sui social, ma che c’entra Berrettini?

Insieme a questa bella notizia, tuttavia, il finalista di Wimbledon 2021 ha ricevuto anche una bella “botta”, se così la si può definire, nelle scorse ore.

La sua ex fidanzata, la showgirl Melissa Satta, ha postato su Instagram una storia che non lascia spazio alle interpretazioni. Nello scatto in questione si vede chiaramente il suo nuovo compagno, Carlo Beretta, alle prese con un’attività molto cara a Matteo: giocare a tennis. L’ex velina si era lasciata contagiare, ai tempi della relazione con Berrettini, tanto da avere iniziato a prendere lezioni per imparare i rudimenti di questo sport. E le è piaciuto talmente tanto, evidentemente, da non poterne più fare a meno.

E lo scatto in questione sembra quasi voler dire, sebbene ovviamente non fosse questo l’intento, che non ha certo bisogno del suo per continuare a coltivare il suo amore per il tennis. Che basta, semplicemente, trasmetterlo a sua volta all’amato Carlo, con cui la relazione sembra procedere a gonfie vele.