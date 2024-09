Gratta e Vinci, tutti pazzi per il nuovo tagliando €50 & €100

Gratta e Vinci, tutti pazzi per il nuovo tagliando che da adesso in poi si può trovare anche nella versione online. Arriva la comunicazione ufficiale

Ci sono dei momenti in cui bisogna cambiare. Anche in quelle situazioni che di solito sono identiche. Una botta di vita, in poche parole, pure alla ricerca di un nuovo Gratta e Vinci. Sono molti i giocatori in Italia della Lotteria Istantanea, sono moltissimi quelli che quando decidono che è il momento di comprarne solamente uno non cambiano mai.

Però l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gestisce questo tipo di gioco in Italia, sa benissimo che per stare al passo con i tempi deve immettere sul mercato cose nuove, che stuzzicano l’attenzione dei cittadini. Ed è per questo che, ogni tanto, arriva una nota ufficiale dell’inserimento di un nuovo tagliando nel circuito. E anche stavolta è così, visto che il nuovo tagliando “€50&€100” che già si trova nella versione cartacea, adesso si può trovare anche online.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo biglietto

Evidente che abbia avuto un discreto successo sul mercato. Anche perché è un tagliando particolare che dà la sensazione di poter vincere davvero qualcosa: infatti ha un costo di 10euro e soprattutto permette di vincere premi che vanno dai 50 ai 100 euro. Quindi niente premi intermedi e niente vincita massima milionaria, quella che praticamente non si becca mai nella vita.

“Alla presente lotteria è possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco” si legge sul sito ufficiale. Ma come si gioca? “Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di sei stelle nere con bordo dorato e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di venti blocchetti di banconote. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti”. Insomma, è anche abbastanza semplice e questo è un altro fattore che fa decisamente la differenza nel momento in cui uno decide di comprare un Gratta e Vinci. Vedremo se verrà riconfermato anche nel futuro.