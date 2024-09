Scommesse, pokerissimo di gol per il colpaccio da undicimila euro

Scommesse, un semplice pokerissimo di gol porta al colpaccio da undicimila euro. Ecco la schedina vincente

Si è alzato col pensiero della schedina vincente. Sì, perché la scommessa è stata piazzata, come potrete vedere sotto, alle 8:56 di mattina per le partite della sera. Non aveva nessuna intenzione di sbagliare, non aveva nessuna intenzione di dimenticarsene.

Sì, perché poi alla fine ha avuto davvero ragione e ha portato a casa oltre undicimila euro. Sì, il fortunato giocatore in questione, c’è da dire anche questo, ha investito una cifra importante che tutti non possono investire e soprattutto che molti non vogliono fare. E aggiungeremmo anche giustamente noi de IlVeggente.it, perché il gioco deve essere preso per quello che è. Niente rincorsa delle vincite, quando si perde, e passatempo. E noi per questo vi diamo pronostici che vi possono far giocare solamente pochi euro per divertirvi. Detto questo, torniamo al discorso del nostro articolo. Una scommessa tutta identica, cinque partite, mille euro. E gioia enorme.

Scommesse, ecco il colpo grosso

Cinque partite della EFL Trophy inglese. Cinque partite pronosticate tutte gol e che, alla fine, hanno dato il risultato sperato. Partite della sera, ovviamente, ma giocate di mattina. Solamente un match è finito 1-1- (sotto il dettaglio della giocata). Un’altra 1-4, le altre hanno regalato l’ok e il bollino verde sul sito della PlanetWin365 con largo anticipo, senza sofferenze. Tutte quote inferiori al 2, c’è da dirlo, con un bonus di quasi 500euro che hanno portato alla somma finale di 11.361,17. La vincita del giorno sul sito citato prima. E come potrebbe essere altrimenti.

Coupon Data 03/09/2024 08:56:06 Tipo Scommessa Multipla