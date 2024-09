Paola Egonu, impossibile non notarlo: i tifosi sono impazziti

Paola Egonu, quel dettaglio si vedeva addirittura a distanza. Ancora una volta, è riuscita a fare sognare ad occhi aperti i tifosi.

Sui social non si parla d’altro che del fatto che non ci sono più i red carpet di una volta. Che se un tempo il tappeto rosso era riservato solo ed esclusivamente alle star, da qualche tempo a questa parte non servono più “titoli” specifici, per poterlo calcare. E lo dimostrerebbe il fatto che perfino influencer da qualche manciata di follower – lungi da noi affermare che non lo meritino, ma è l’opinione pubblica a pensarlo – siano giunti, in queste ore, nella Serenissima.

Ciò non toglie, naturalmente, che di stelle effettivamente degne di questo nome ancora se ne vedano, al Festival di Venezia. Appartenenti non solo al mondo del cinema, ma agli universi più disparati, primo fra tutti quello sportivo. Tanto è vero che a calcarlo sono stati, tra tanti, anche Gianmarco Tamberi e Paola Egonu, reduci dalle Olimpiadi.

Entrambi i campioni sono arrivati in città “scortati” dai rispettivi partner, ma è stata la pallavolista ad attirare maggiormente l’attenzione dei curiosi e dei paparazzi che si erano assiepati intorno al tappeto rosso. Un dettaglio, in particolar modo, ha stuzzicato l’interesse dei presenti, nonché del popolo dei social che, in tempo più o meno reale, si è imbattuto negli scatti, circolati sui social, che documentavano la serata. Un dettaglio che era impossibile, pur volendo, non notare.

Paola Egonu, si vede anche a distanza

Continua a fare impazzire tutti la coppia composta dalla stella della Nazionale azzurra di volley e il suo Shiro, il pallavolista 32enne Leonardo Puliti, I due stanno insieme da un anno circa e già in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi avevano fatto sognare ad occhi aperti i tifosi.

Dopo l’oro lui le aveva scritto per l’opposto di Cittadella un messaggio dolcissimo, carico di amore e di stima, ma il modo in cui la guardava sul red carpet ha addirittura superato, se possibile, la tenerezza di quel post. I due sono talmente affiatati che il bene che si vogliono traspare anche dall’obiettivo, a dimostrazione del fatto che la Egonu ha finalmente trovato il suo porto sicuro.

Splendida nel suo abito monospalla da dea, Paola si è detta entusiasta della serata trascorsa al Festival di Venezia: “È stato come vivere un sogno”, ha scritto sui social a corredo dei bellissimi scatti dell’evento. Un amore vero e puro, cristallino. Come il talento dell’opposto che ha regalato ai tifosi italiani una delle gioie più grandi al mondo.