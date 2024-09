Scommesse, triplo fattore trasferta: settemila euro col brivido

Scommesse, i campionati adesso si fermano per le nazionali ma c’è chi ci penserà poco. Ecco una vincita clamorosa col fattore trasferta

Tre giornate e si ferma il campionato. Per molti un vero e proprio problema visto che si iniziava a prendere gusto con la Serie A e non solo. Ma c’è la Nations League – con un Francia-Italia anche abbastanza interessante – quindi stop. Ci si vede a metà settembre.

Non tutti però sono giù di morale, c’è da dirlo. Almeno uno lo conosciamo noi, non nel senso vero della parola. Parliamo infatti dell’utente che ieri, sul sito PlanetWin365.it, ha deciso di investire un bel po’ di soldini e magari pagarsi in qualche modo l’ultimo pezzo di vacanza che potrebbe avere. Certo, è stato abbastanza rischioso perché impegnare mille euro non è cosa da tutti e non tutti se lo possono permettere e non tutti hanno il coraggio di farlo. Anzi, non lo fate in nessun caso perché si potrebbe cadere in quella brutta cosa che si chiama ludopatia e che non aiuta a vivere. Fatto questo giustissimo passaggio, andiamo a vedere insieme il colpo piazzato.

Scommesse, 7 mila euro con il 2

Tre partite per un 7.251euro, come potete vedere sotto nella tabella della schedina che abbiamo preso sul sito citato prima. Tre eventi con mille euro investiti che hanno cambiato la notte di domenica del giocatore in questione. Intanto un bel po’ di coraggio, con l’X2 della Roma sul campo della Juventus che era anche la quota più alta, superava le 2 volte la posta, e poi due partite della Ligue 1.

La vittoria del Psg sul campo del Lille – quota clamorosa – e quella del Nizza sul campo dell’Angers. Due partite indirizzate fin dai primi minuti che hanno regalato una grande gioia.