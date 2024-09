Camila Giorgi perde il pelo ma non il vizio: è successo di nuovo

Camila Giorgi, certe abitudini sono dure a morire. Lo ha fatto di nuovo: tutto quello che sappiamo su quanto accaduto.

Nei giorni scorsi è tornata a “casa”. Non in Toscana, dove ha vissuto nel poco tempo libero che le rimaneva tra un evento e l’altro del Tour. Camila Giorgi è tornata a “casa” nella misura in cui in queste ore si trova, guarda caso, a New York, dove la carovana del tennis si è riunita in occasione del quarto ed ultimo Slam della stagione.

Stavolta vi partecipa da spettatrice e non da protagonista, avendo lei deciso di ritirarsi dal circuito durante la scorsa primavera. Senza alcuna avvisaglia, è bene ricordarlo, ad anticipare ai tifosi quali fossero le intenzioni della campionessa di Montreal 2021. L’azzurra ha smesso di giocare da un giorno all’altro, come fosse una naturale conseguenza del periodo no che si protraeva ormai da diversi mesi. Decisione sacrosanta, la sua, sebbene i “modi” siano stati a lungo contestati e non compresi.

Sta di fatto che non ha indugiato neppure per un istante, quando si è trattato di voltare pagina. Di tanto in tanto gioca ancora, ma solo per divertirsi. Il resto del tempo lo trascorre a posare per quegli shooting da cui è sempre stata attratta, oppure in compagnia del suo nuovo fidanzato. Che adesso, finalmente, ha un nome e un’identità.

Chi è il fidanzato di Camila Giorgi

Nei giorni scorsi, dopo aver postato diversi scatti insieme, Camila lo ha finalmente taggato, per cui abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Iniziamo col dire che il suo nome è David Holiner e che vive a Dallas, in Texas, dove la Giorgi si è spesso geolocalizzata negli ultimi mesi. Il ragazzo ha fondato una holding che porta il suo cognome, una società leader nel settore dell’intermediazione e degli investimenti immobiliari. Curiosando sul suo profilo Linkedin abbiamo scoperto, infine, che l’ex tennista marchigiana avrà anche perso il pelo, ma non il vizio.

Stando alle notizie circolate negli anni sul suo conto, non ha mai avuto relazioni con ragazzi che non appartenessero al mondo del tennis. Prima c’era stato Giacomo Miccini, col quale per poco non è convolato a nozze, poi c’era stato l’argentino Santiago Rodriguez Taverna. E anche il bel David si diletta con la racchetta, tanto da aver giocato con grande continuità, secondo quanto scovato sul web, ai tempi dei suoi studi universitari. Salvo poi decidere, evidentemente, di tuffarsi a capofitto in un altro tipo di carriera. E mai pensando, forse, che avrebbe trovato la felicità, un giorno, tra le braccia di un’ex campionessa dal talento incommensurabile.