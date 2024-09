“È bello vederlo così”: Sinner lo ha fatto di nuovo

Jannik Sinner è tornato a splendere dopo i problemi personali degli ultimi mesi. E i tifosi se ne sono accorti. Sì, lo ha fatto di nuovo

Nel momento in cui ha potuto raccontare quello che gli era successo, siamo sicurissimi che Jannik Sinner si sia tolto un enorme peso dallo stomaco.

Ha passato momenti difficili, non in campo, quelli sono un dettaglio rispetto ai fatti personali che lo hanno coinvolto nel corso degli ultimi mesi. Anzi, sono proprio nulla. E agli Us Open, oggettivamente, stiamo vedendo un Sinner completamente diverso. Ha gli occhi diversi il numero uno del mondo. Ha degli occhi che dimostrano come si sia messo alle spalle un momento delicato per la sua vita sportiva e professionale. Insomma, è un altro. E chissà quanto gli è pesato dire di no alle Olimpiadi per quei problemi fisici che, in questo caso, lo hanno tolto di mezzo.

Jannik Sinner è rinato, che bello

E, come detto prima, anche i suoi tifosi se sono accorti. E stanno commentando quello che sta facendo agli Us Open in maniera importante, dandogli quasi una mano e cercando di aiutarlo. Uno dei commenti più belli è arrivato da un utente che ha messo in evidenza un fatto che è sotto gli occhi di tutti ma che, non tutti, mettiamo in risalto.

Una delle cose che apprezzo di più di Jan dell’ultimo anno e mezzo è che quando sbaglia punti clamorosi sorride, niente urla o lanci di racchette… Sorride ed è unico.

Negli ultimi mesi l’ha fatto sempre meno e mancava davvero. È bello vederlo dinuovo così in campo#Sinner pic.twitter.com/PFD8unCcE0 — Claudia (@claudyparisi01) August 31, 2024

“Una delle cose che apprezzo di più di Jan dell’ultimo anno e mezzo è che quando sbaglia punti clamorosi sorride, niente urla o lanci di racchette… Sorride ed è unico. Negli ultimi mesi l’ha fatto sempre meno e mancava davvero. È bello vederlo di nuovo così in campo”. Sì, è proprio bello vederlo di nuovo in campo ed è soprattutto bello vederlo di nuovo in campo in questo modo, con questa passione, con questa voglia, con questa grinta che lo hanno sempre contraddistinto. E anche con questo sorriso bellissimo, di un ragazzo per bene che non ha nessuna intenzione di abdicare. Siamo tutti con te, Jannik.