I pronostici di martedì 3 settembre: EFL Trophy

I pronostici di martedì 3 settembre, in attesa delle partite delle nazionali in Inghilterra si gioca l’EFL Trophy.

L’English Football League Trophy, attualmente noto come Bristol Street Motors Trophy per motivi di sponsorizzazione, è una competizione annuale di calcio aperta a tutti i club inglesi di League One e League Two, con l’aggiunta di 16 squadre under 21 provenienti dalla Premier League e dalla Championship.

Questa competizione vive i suoi momenti di gloria un paio di volte a stagione, quando tutto il calcio europeo si ferma per la sosta delle nazionali. Tra le squadre candidate alla vittoria stasera c’è il Birmingham, squadra di League One che ha speso molto per attrezzare la rosa al salto di categoria e dotata di una rosa abbastanza ampia per dire la sua anche in questa competizione. Col Walsall, battuto in amichevole a fine luglio, vittoria probabile. E i gol non dovrebbero mancare, viste le statistiche delle due squadre in questo avvio di stagione.

I pronostici sulle altre partite

Il Bromley, squadra di League Two, può evitare quanto meno la sconfitta nella sfida interna contro una squadra di League One, il Cambridge United, che ha iniziato male la stagione e che in trasferta è ancora a secco di gol. Vittoria probabile per l’Exeter contro lo Swindon che è ancora a secco di vittorie nelle prime quattro giornate di League Two.

Tra le partite da over occhio a Lincoln-Chesterfield. Sono stati segnati ben 17 gol nelle cinque partite disputate finora dal Lincoln, ben 11 nelle tre disputate in casa. Il Barrow ha iniziato alla grande il campionato di League Two e ha le carte in regola per sorprendere il deludente Bolton, in una partita con gol.

Almeno un gol per squadra probabile pure in Doncaster-Huddersfield, squadre che hanno iniziato bene la stagione, con l’Huddersfield che ha pure un buon rendimento offensivo in trasferta.

Vincenti

Birmingham (in Birmingham-Walsall, EFL Trophy, ore 20:45)

(in Birmingham-Walsall, EFL Trophy, ore 20:45) Bromley o pareggio (in Bromley-Cambridge United, EFL Trophy, ore 20:45)

(in Bromley-Cambridge United, EFL Trophy, ore 20:45) Exeter (in Exeter-Swindon, EFL Trophy, ore 20:45)

(in Exeter-Swindon, EFL Trophy, ore 20:45) Blackpool (in Blackpool-Crewe Alexandra, EFL Trophy, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Birmingham-Walsall , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Lincoln-Chesterfield , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Accrington-Stockport , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Blackpool-Crewe Alexandra , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Bradford City-Newcastle U21, EFL Trophy, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Barrow-Bolton , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Doncaster-Huddersfield, EFL Trophy, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2,5): 8.49 GOLDBET ; 8.60 SNAI; 8.49 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Barrow vincente in Barrow-Bolton, EFL Trophy, ore 20:45