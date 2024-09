Lotto, 50 mila euro con 3 numeri

Lotto, weekend alle spalle e oggi si ricomincia. Ma gli ultimi giorni della passata settimana hanno lasciato delle vincite importanti

Il weekend ormai è alle spalle e, come al solito, ci lascia delle vincite importanti al gioco del Lotto che questa sera riprendere la corsa con la prima estrazione della settimana.

Ieri, se ricordate, vi abbiamo parlato di tutti quei numeri ritardatari che come al solito stuzzicano gli italiani: sono molti quelli che decidono di giocarli, convinti che prima o poi debbano uscire anche se questa tesi non è avvalorata da nessuna percentuale statistica. Per quattro volte alla settimana novanta palline ci sono per essere estratte, quindi non c’è nessuna certezza che possano uscire. Anzi, potrebbero ritardare di più, e ancora, e ancora. Ma noi italiani siamo fatto così. Siamo conosciuti nel mondo anche per questo. Tralasciando, comunque, questo discorso, adesso andiamo a vedere quelle che sono state le vincite più importanti dell’estrazione del sabato sera.

Lotto, i dettagli delle vincite

La notizia, così come riportata ovviamente da Agimeg.it, riguarda la bellezza di due vincite che superano i 20mila euro. La prima di queste è stata centrata a Volpago del Montello, in provincia di Treviso: un fortunato giocatore si è portato a casa la bellezza di 27.500 euro centrando un terno importante sulla ruota di Venezia con una schedina di soli 8 euro: 19-46-73 i numeri scelti e andari a segno. Una bella somma che è simile a quella che è stata vinta a Tortona, in Piemonte, e precisamente in provincia di Alessandria.

Qui invece nelle tasche del fortunato o della fortunata sono arrivati vinti 23.750 euro grazie ad un terno sulla ruota di Firenze, a fronte di una giocata da 10 euro complessivi. Non sappiamo se con un terno o con diversi ambi, sicuramente è stato così ma non ci sono ulteriori dettagli. Ci interessano poco, la vincita c’è, rimane, ed è anche bella grossa. E per noi è bello fare gli auguri ai fortunati: sperando che questi soldi possano servire solamente per cose belle. Magari un acquisto di una macchina o magari una bella vacanza last-minute che non fa mai male. Sì, perché essere in ferie nel momento in cui quasi tutti sono rientrati lascia senza dubbio una bella sensazione.