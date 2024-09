US Open, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 2 settembre

US Open, la tennista toscana proverà a sovvertire i pronostici contro la ceca Muchova. In campo anche la numero uno Swiatek.

Badosa, Navarro, Zheng e Sabalenka hanno già staccato un pass per i quarti di finale. Oggi nella Grande Mela tocca alle tenniste rimaste in gara nella parte alta del tabellone, tra cui la nostra Jasmine Paolini, numero 5 al mondo e numero uno d’Italia.

La lucchese, superando il terzo turno contro la kazaka Putintseva, ha fatto registrare due importanti record. Da sabato scorso è l’italiana con più vittorie Slam in una singola stagione ed è diventata pure l’unica azzurra ad aver centrato almeno gli ottavi nei quattro Major nello stesso anno solare. La Paolini, come le capita da qualche mese a questa parte, non ha intenzione di porsi limiti e cercherà di sovvertire i pronostici anche contro la talentuosa ceca Karolina Muchova, favorita secondo i bookmaker. Del resto, nei tre testa a testa la finalista del Roland Garros 2023 ha sempre avuto la meglio: si tratta, tuttavia, di precedenti assai datati – l’ultimo nel 2021 – quando ancora l’azzurra non aveva fatto il salto di qualità. Oggi la toscana ha moltà più esperienza (è arrivata in finale sia al Roland Garros che a Wimbledon nel 2024) e potrebbe darle filo da torcere puntando sulle sue caratteristiche principali, grinta e determinazione.

Minaccia brasiliana per la Wozniacki

Un’altra tennista che, sulla falsariga della Paolini, ha fatto passi da gigante negli ultimi mesi è Diana Shnaider. La russa è in gran forma e va a caccia della rivincita nel match con la più quotata Pegula. Le due si sono incontrate l’ultima volta tre settimane fa nella semifinale del Wta 1000 di Toronto, con la statunitense che ha prevalso in due set (6-4 6-3): stavolta potremmo assistere ad un match più combattuto.

Nella notte italiana scenderà in campo la numero uno al mondo Iga Swiatek. La campionessa polacca non ha concesso neanche un set nei primi tre turni e potrebbe spuntarla in due parziali anche sulla russa Ljudmila Samsonova: il potente servizio non basterà alla nativa di Olenegorsk per mettere in difficoltà la quattro volte vincitrice del Roland Garros. Si profila infine un match equilibrato ed incerto tra la veterana Caroline Wozniacki e la brasiliana Beatriz Haddad Maia: la danese nei primi tre turni è stata perfetta ma dovrà fare molta attenzione alla sudamericana, che sembra essere tornata quella di qualche mese fa. Non sarebbe una sorprese se la sfida si decidesse al terzo set.

US Open: possibili vincenti

Pegula in Shnaider-Pegula

Wozniacki in Wozniacki-Haddad Maia

I pronostici sui games

Muchova-Paolini (over 20,5)

Shnaider-Pegula (over 19,5)

Wozniacki-Haddad Maia (over 20,5)

Swiatek-Samsonova (under 21,5)

Comparazione quote

Il segno “Over 20.5” nel match tra Muchova e Paolini è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Wozniacki vincente è quotata invece a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

