US Open, in palio gli ultimi pass per i quarti di finale: pronostici lunedì 2 settembre

US Open, si completa il quadro dei quarti: Sinner in campo nella notte italiana contro lo statunitense Paul. In caso di vittoria potrebbe affrontare Medvedev.

Nello US Open delle sorprese – già fuori due tra i principali favoriti per la vittoria finale, Alcaraz e il campione in carica Djokovic – si completa oggi il quadro degli ottavi. In campo i tennisti sorteggiati nella parte alta del tabellone, quella in cui c’è il numero uno al mondo Jannik Sinner – ultimo italiano rimasto in gara e a questo punto favoritissimo dopo le inaspettate eliminazioni dello spagnolo e del serbo – che se la vedrà con l’ostico statunitense Tommy Paul.

L’altoatesino, partito in sordina a Flushing Meadows forse anche per via della vicenda del doping – l’azzurro è stato immediatamente scagionato, in quanto contaminato involontariamente dal suo ex fisioterapista – non ha concesso che le briciole agli ultimi due avversari affrontati, l’americano Michelsen e l’australiano O’Connell, entrambi liquidati in tre comodi set. Tutto è filato liscio, dunque, dopo quel primo set perso nella prima partita con lo statunitense McDonald.

Non ha incontrato grossi ostacoli neppure Paul: escludendo il match di secondo turno con Purcell – l’australiano si è ritirato sul 2-0 – il nativo di Voorhees si è imposto in quattro set su Sonego e Diallo. Quella con Sinner è una sfida che non dovrebbe riservare sorprese, ma Paul sa sempre come mettere in difficoltà i big che incontra sul suo cammino – con l’azzurro ebbe la meglio nel 2022 sull’erba di Eastbourne, per poi perdere negli altri 2 precedenti – ed è assai probabile che si aggiudichi almeno un set.

Draper contro Machac: è la volta buona per l’inglese?

Si staglia, dunque, all’orizzonte l’ennesimo duello tra Sinner e Medvedev, che avrebbe il sapore di una finale anticipata. Il tennista russo – unico vincitore dello US Open rimasto ancora in gara – in caso di successo sul portoghese Nuno Borges ai quarti troverebbe l’azzurro, ammesso che Sinner superi indenne l’ostacolo Paul.

Pur continuando a non brillare al servizio, il moscovita dovrebbe riuscire a risolvere la pratica in tre set, anche se il lusitano ha fatto importanti passi in avanti anche su una superficie a lui poco congeniale come il cemento. Sarà certamente più equilibrata e combattuta la sfida tra Jack Draper e Tomas Machac: entrambi hanno una grande occasione, l’inglese tra i due è quello che ha più talento – e secondo noi è favorito – ma non bisogna dimenticare che nei tre precedenti il ceco l’ha sempre spuntata. L’australiano Jordan Thompson, infine, cercherà di mettere in difficoltà il connazionale Alex de Minaur: il numero dieci al mondo, finora quasi impeccabile, dovrà fare molta attenzione, sebbene i precedenti lo confortino (è in vantaggio 4-1).

