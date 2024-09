Sinner-Paul, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Paul è un match valido per gli ottavi di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner a Flushing Meadows ha dato la sensazione di acquisire sempre più fiducia partita dopo partita, mettendosi alle spalle i cattivi pensieri, quasi fino a dimenticarli. La brutta questione del doping – l’azzurro è stato immediatamente scagionato dall’accusa, essendosi trattato di un errore del suo ex fisioterapista – ed il dibattito che ne è scaturito sembrano, oggi, vicende lontane nel tempo.

L’attuale numero uno al mondo le ha spazzate via con le due vittorie, entrambe nettissime, sullo statunitense Alex Michelsen e l’australiano Christopher O’Connell, ai quali ha lasciato a malapena rispettivamente 6 e 7 set.

L’unica sbavatura resta quel set perso contro Mackenzie McDonald nel match d’esordio, in cui ebbe bisogno di un po’ di tempo per carburare. Senza Alcaraz e Djokovic, eliminati a sorpresa prima degli ottavi di finale, a New York Sinner adesso dovrà fare i conti con una “brutta bestia”, la pressione, visto che è diventato automaticamente il principale favorito per la vittoria finale. Da questo momento in poi, tuttavia, la strada verso la gloria diventa più irta di pericoli. All’orizzonte c’è un quarto con Daniil Medvedev che avrebbe il sapore di una finale anticipata, ma prima bisognerà fare i conti con l’ostico Tommy Paul. Lo statunitense, numero 14 al mondo, contro i big si è spesso rivelato un osso duro e nella Grande Mela ha avuto anche tre turni non particolarmente complicati, eliminando Sonego, Purcell e Diallo. Contro di lui Sinner è in vantaggio 2-1 nei precedenti: un anno fa, a Toronto, l’azzurro la spuntò in due set (6-4 6-4).

Il match valido per gli ottavi dello US Open ’24 tra Jannik Sinner e Tommy Paul sarà trasmesso nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Paul anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro tra Sinner e Paul inizierà non prima delle 02:15 (ora italiana).

Il pronostico

Difficile ipotizzare un calo di Sinner dopo le due vittorie convincenti con Michelsen e O’Connell. Paul però è di un’altra pasta rispetto agli avversari affrontati finora dall’azzurro. E non sarebbe una sorpresa se si aggiudicasse almeno un set in un match da più di 32 game complessivi.