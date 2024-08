Lotto boom, doppia vincita con questi tre numeri

Lotto boom, doppia vincita clamorosa con questi tre numeri. I fatti sono successi a pochi chilometri di distanza. Ecco la storia

Vi sono un po’ mancate, vero, quelle storie particolari che solamente il gioco in Italia riesce a regalare. A noi sì, un poco sì e dobbiamo essere sinceri. Ci è capitato tantissime volte di scrivere di vincite clamorose, di storie particolari, di situazioni davvero incredibili che permettono ai fortunati di cambiare la propria vita o di renderla un poco più tranquilla.

E una storia di queste è stata tirata nuovamente fuori, come al solito, da Agimeg.it, l’agenzia per il gioco in Italia che va a caccia di queste clamorose notizie che riempiono anche le nostre colonne. E qui parliamo di una importante vincita al gioco del Lotto, e anche abbastanza particolare come ampiamente detto. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, quello che è successo.

Lotto boom, ecco la doppia vincita

“A Medolla e Mirandola, due comuni della provincia di Modena, distanti meno di 7 chilometri uno dall’altro, sono state realizzate due vincite al Lotto da 27.500 euro con un terno identico sulla ruota di Venezia (41-42-61) puntando 25 euro per giocata. Si potrebbe trattare dello stesso giocatore che ha effettuato la puntata in due punti vendita diversi e ha portato a casa in totale 55.000 euro”.

Sì, è davvero evidente e lo pensiamo anche noi che possa essere proprio lo stesso giocatore. Sono molti quelli infatti – soprattutto nei paesini – che decidono di andare a giocare da un’altra parte per stare lontani da occhi indiscreti. E un terno da 25euro non è che sia una giocata di tutti i giorni. Se lo sentiva, probabilmente. E alla fine ha avuto ragione. Lo stesso terno, comunque, non ha premiato solamente l’Emilia Romagna ma anche Milano dove sono stati vinti 23.750 e Molfetta, dove sono stati portati a casa 15.750euro.