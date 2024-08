Tifosi Ferrari in lacrime: lutto gravissimo

I tifosi della Ferrari in lacrime: un lutto gravissimo a poche giorni dal Gran Premio di Monza ha colpito la scuderia di Maranello

Un lutto gravissimo ha colpito la famiglia della Ferrari. E i tifosi più grandi, quelli che hanno visto crescere negli anni la scuderia di Maranello, ricordano senza dubbio la figura che a pochi giorni dal Gran Premio di Monza ci ha lasciati.

Una figura storica, una delle più importanti dentro il Cavallino: Sergio Vezzali è morto all’età di 91 anni. Era malato da diverso tempo. Meccanico prima e capo meccanico dopo, ha passato una vita intera dentro la Rossa avendoci lavorato dal 1956 al 1992. Uno dei capisaldi delle imprese della Rossa in questo lungo periodo di tempo, quindi di trofei ne ha portati davvero parecchi a casa e ha vinto una scuderia crescere in maniera importante e dimostrare nel corso degli anni di essere quella più amata nel Mondo. Il marchio Ferrari è conosciuto dappertutto, è quello che lascia a bocca aperta i tifosi e anche i piloti. E quello che ha visto crescere moltissime persone e soprattutto è quello che stimola i protagonisti della Formula Uno. Tutti i più grandi sono passati dall’Italia.

Tifosi Ferrari in lacrime, il saluto a Vezzali

“Con lui, la Ferrari – si legge su formulapassion.it – ha vinto negli Sport Prototipi (era a Le Mans, ovviamente, nel 1967, testimone-partecipe dello storico duello con la Ford), è stato uno dei punti di forza dei titoli iridati in F1 di Hawthorn, Surtees, Lauda, Scheckter, ha fatto parte delle spedizioni per la Tasman Cup e per la Temporada argentina, si è preso persino il lusso di seguire le gare in salita ai tempi di Scarfiotti.