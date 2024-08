Sinner, tifosi sul piede di guerra: stavolta è indifendibile

Jannik Sinner, la situazione sta precipitando sempre più: dopo le accuse di doping, ci mancava solo questa.

Non scenderà in campo prima delle 19 di oggi, Jannik Sinner, eppure, da quando è arrivato nella Grande Mela, ha già dovuto sopportare una pressione inimmaginabile. Alla vigilia dello Slam è successo quello di cui tutti, oramai, siamo a conoscenza, motivo per il quale non si può certo dire che sia giunto all’appuntamento newyorkese con lo spirito giusto.

L’altoatesino sta combattendo una battaglia della quale non possiamo realmente avere contezza. Da una parte, la gioia di essere il numero 1 al mondo, dall’altra le critiche ricevute da parte di chi crede, alla luce dello scandalo doping esploso nei giorni scorsi, che non meriti di stare lì. Se ne stanno dicendo di cotte e di crude sul suo conto e si dimentica, a volte, che c’è una sentenza che parla chiaro. Una sentenza che ha assolto Jannik da ogni accusa e che ha sancito che l’assunzione di Clostebol è stata accidentale e non volontaria.

Ciò nonostante, Sinner continua a “pagare” lo scotto di quanto accaduto a cavallo tra i Masters 1000 di Indian Wells e di Miami. Qualcuno lo difende, qualcun altro gli punta il dito contro sostenendo che meritasse la squalifica. Senza contare che c’è addirittura chi lo “punisce”, per qualcosa che secondo la sentenza non ha comunque fatto, estromettendolo e fingendo che non sia, tennisticamente parlando, il fenomeno del momento.

Il post senza Sinner finisce nel mirino

Non è piaciuta neanche un po’, a tal proposito, la linea che l’emittente inglese Sky Sports ha deciso di adottare in riferimento all’affaire Sinner. Lunedì mattina, a poche ore dall’inizio vero e proprio degli Us Open, la pay tv ha pubblicato un post che, in men che non si dica, ha alimentato polemiche a iosa.

Non è passata inosservata, infatti, l’assenza di Sinner nella grafica postata per celebrare il fatto che l’edizione 2024 dello Slam a stelle e strisce stesse per entrare nel vivo. Ci sono Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Sascha Zverev, ma anche Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Iga Swiatek. Manca solo, appunto, il numero 1 del mondo, cosa che è parsa immediatamente strana e che sembra celare una chiara presa di posizione da parte dell’emittente inglese.

Hanno cancellato il post, la potenza che siamo ahahaha pic.twitter.com/tEg4TsPoz4 — Alessandro 🎾🏆🇭🇲 (@alessandro_a_v_) August 26, 2024



Il post, dicevamo, ha generato un’inevitabile ondata di malcontento. Il popolo del tennis lo ha bocciato senza se e senza ma e i commenti negativi sono proliferati nel giro di qualche minuto. Fino a che, saggiamente, la grafica non è stata eliminata dalla pagina di Sky Sports Tennis su X. Non è bastato, però, a sedare gli animi. In diversi commenti apparsi sulla piattaforma, gli abbonati minacciano di disdire i loro piani perché indignati dal fatto che l’emittente inglese si sia schierata contro di Sinner, ignorandolo senza pietà.