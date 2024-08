Serie A, nuova panchina per Allegri: cifre UFFICIALI

Serie A, l’avvio di campionato di alcune big ha lasciato subito degli strascichi. E c’è il ritorno immediato di Allegri. Le cifre

Massimiliano Allegri da quando allena ha sempre – o quasi – raggiunto i propri obiettivi. Sì, il tecnico livornese si può assolutamente discutere nel caso sul gioco che dà alla squadra, ma non sui risultati che porta. Tra Milan e Juventus ha vinto tutto quello che in Italia si poteva vincere e con i bianconeri ha anche centrato due finali di Champions League. Insomma, è uno che sa il fatto suo.

Adesso è libero sul mercato, dopo l’esonero alla fine di maggio dopo la finale di Coppa Italia, vinta contro l’Atalanta. Alla Juve l’atteggiamento nel finale del tecnico non è piaciuto e si è proceduto all’allontanamento. Insomma, una situazione che conosciamo tutti. E siccome quando uno come lui è libero, senza squadra, allora sono diversi i colleghi che devono fare bene per non rischiare di lasciarli il posto. Ad esempio, dopo le prime due giornate di Serie A, Milan e Roma sono partite malissimo. E gli analisti della Sisal danno già le quote di un possibile ritorno in pista di Max.

Serie A, Allegri torna ad allenare

Sì, nemmeno 180 minuti di campionato e ritorna in auge, in maniera prepotente, il nome di Massimiliano Allegri. Come detto sono gli esperti della Sisal a piazzare le prime quote e come detto prima sia Milan che Roma potrebbero ribaltare la propria panchina in poco tempo. Certo, Fonseca e De Rossi hanno dei contratti lunghi, ma se una squadra va male allora tutto è lecito, soprattutto in questa era dove i primi a pagare sono sempre e solo gli allenatori.

Detto questo, vediamo le quote: Allegri intanto potrebbe essere il nuovo commissario tecnico della nazionale, in questo caso si gioca a 4 volte la posta. Poi: il Milan si gioca a 6 volte la posta, che sarebbe quindi la seconda pista per Max. A seguire si piazza la Roma, con un 7,50 volte la posta come erede di De Rossi. Più complicate, al momento, le piste Chelsea, dato a 9,00 e il Bayern Monaco che viene dato a 12.