I pronostici di lunedì 26 agosto: Serie A, Liga, Superligaen e Allsvenskan

I pronostici di lunedì 26 agosto, la seconda giornata di Serie A si chiude con due posticipi: la Juventus di Motta può restare a punteggio pieno.

La seconda giornata della Serie A 2024-25 si conclude con due posticipi ed i riflettori sono puntati quasi tutti sull’ultimo, e cioè sulla sfida tra due squadre che con una vittoria possono restare a punteggio pieno e prendersi la vetta solitaria: Verona e Juventus.

I bianconeri di Motta hanno impressionato all’esordio, abbattendo senza problemi il Como (3-0) ed iniziando il nuovo corso come meglio non potevano. La Juve ha fatto vedere anche sprazzi di bel calcio e non è passato inosservato il coraggio dell’ex tecnico del Bologna nel lanciare qualche giovane talento allevato nella Next Gen (Mbangula, autore del gol dell’1-0). Mentre sul mercato la Signora continua a rinforzarsi – sono arrivati Nico Gonzalez e Conceiçao – dovrebbe arrivare un risultato positivo anche nell’ostica trasferta scaligera: gli uomini di Paolo Zanetti, tuttavia, non possono essere sottovalutati dopo il sorprendente 3-0 rifilato al Napoli.

I pronostici sulle altre partite

Nell’altro anticipo si profila una gara equilibrata tra Cagliari e Como, che potrebbe terminare con entrambe le squadre a segno. In Spagna, invece, tocca a Villarreal e Celta Vigo aprire il programma della terza giornata della Liga, vale a dire il primo turno infrasettimanale: i galiziani hanno fatto due su due e sono in testa insieme al Barcellona ma portare via punti dall’Estadio de la Ceramica sarà molto complicato.

Chi va alla ricerca di match prolifici può guardare invece ai due campionati scandinavi, l’Allsvenskan – sono in programma tre partite – e alla Superligaen. Non dovrebbero mancare i gol neppure in Turchia, dove il Trabzonspor ha buone possibilità di ottenere una vittoria netta nella gara casalinga con il Kayserispor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Verona-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Universitatea Cluj (in Gloria-Buzau, Superliga Romania, ore 18:00)

(in Gloria-Buzau, Superliga Romania, ore 18:00) Hammarby (in Hammarby-GAIS Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00)

(in Hammarby-GAIS Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00) Villarreal (in Villarreal-Celta Vigo, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Seinajoen-Gnistan , Veikkausliiga, ore 18:00

, Veikkausliiga, ore 18:00 Viborg-Lyngby , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Trabzonspor-Kayserispor, Super Lig, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cagliari-Como , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Halmstad-Vasteras , Allsvenskan, ore 19:00

, Allsvenskan, ore 19:00 Norrkoping-Mjallby, Allsvenskan, ore 19:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in UTA Arad-Farul Costanza, Superliga Romania, ore 21:00