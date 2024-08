Gratta e vinci, prova di resistenza: è durata 24 ore

Gratta e vinci, la pazienza e la costanza, alla lunga, vengono sempre premiate: record di resistenza, nessuno ce l’avrebbe fatta.

Non ci stupisce affatto, che la maggior parte delle persone che scopre di aver vinto alla Lotteria ci metta un po’ prima di realizzare cosa effettivamente sia accaduto. È del tutto comprensibile, del resto, che i giocatori baciati dalla fortuna manifestino una certa incredulità rispetto ad una notizia che, inutile negarlo, ti stravolge la vita per sempre.

Questo è accaduto, nei giorni scorsi, ad una pensionata che vive in provincia di Bergamo, più precisamente a San Pellegrino Terme. Si è recata presso la tabaccheria a lei più vicina e ha comprato, come altre volte aveva già fatto in passato, un Gratta e vinci. Quel giorno la sua scelta era ricaduta su un biglietto della serie “100X”, che a fronte di una spesa di 20 euro mette in palio dei premi stratosferici, il più alto dei quali ammonta a ben 5 milioni di euro.

La donna, una cliente abituale della tabaccheria di Maurizio Vistalli, in viale Papa Giovanni XXIII, non ha grattato il suo tagliando sul posto. Ha preferito portarlo a casa, per poter raschiare la patina argentata in tutta tranquillità e concedersi, così, un momento di relax e di divertimento. E lì, tra le rassicuranti mura della sua casa, ha capito che quello non era un giorno come tutti gli altri. Quello era il giorno, bensì, in cui la dea bendata si era finalmente recata a farle visita.

Colpo grosso al Gratta e vinci: festeggiamenti rinviati

Esaminati i simboli appena grattati, e letto il regolamento del gioco, la donna è giunta alla conclusione di aver vinto i 5 milioni in palio alla lotteria istantanea “100X”.

Non ne era certa, però. O meglio, non lo credeva possibile, per cui, prima di festeggiare, ha voluto fare un ulteriore controllo. Ha atteso l’indomani e, dopo 24 ore vissute nell’incertezza più totale, ha fatto ritorno alla tabaccheria di viale Papa Giovanni XXIII a San Pellegrino Terme per la fatidica prova del nove. Una volta giunta sul posto, ha chiesto proprio al titolare di effettuare un controllo più accurato.

Vistalli e la sua cliente abituale hanno così provveduto a verificare il Gratta e vinci insieme, appurando che la donna non si era sbagliata. Quello che aveva comprato era per davvero quell’unico e rarissimo tagliando che, su 10.080.000 biglietti, dava diritto al premio massimo in palio con quella fortunatissima serie. E in un attimo era tempo, per la pensionata, di festeggiare dopo quella lunga ed estenuante attesa.