Sinner e Berrettini in chiaro, è ufficiale: svolta inaspettata

La notizia che i tifosi di Jannik Sinner e Matteo Berrettini aspettavano è ora ufficiale: preparate i popcorn, diretta in chiaro assicurata.

Le voci in merito erano circolate con grande insistenza già nei giorni scorsi, ma in attesa dell’annuncio ufficiale non potevamo ancora cantare vittoria. Adesso, invece, è tutto nero su bianco, motivo per il quale non si tratta più di mere indiscrezioni fini a se stesse. Gongolino pure, allora, gli amanti del tennis del Bel Paese: con questa svolta inaspettata, tutto sta per cambiare.

La nuova partnership è realtà e, in virtù di questo accordo, arrivato oltretutto all’improvviso, si avrà la possibilità di vedere le partite dei tennisti azzurri in diretta tv in chiaro. Non tutte, ma una buona parte sì, grazie alla collaborazione tra Sky Italia e Sportcast, la società che gestisce SuperTennis, che sarebbe il canale tv della Federazione Italiana Tennis e Padel. Un accordo che, in questo momento così speciale per il tennis italiano, darà ancor più risalto ai beniamini che ne stanno scrivendo la storia.

Le due società condivideranno i rispettivi contenuti di titolarità e, grazie a questa partnership pluriennale, un pubblico ancor più corposo potrà gustarsi le imprese dei campioni della nuova generazione. Siete curiosi di scoprire cosa si vedrà in chiaro? Bene, state per scoprirlo.

Us Open in chiaro, la notizia fa felici i tifosi

SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky, nonché la relativa piattaforma SuperTenniX, trasmetteranno in diretta tv in chiaro, da questo momento in poi, tutti i tornei della Wta.

Parliamo di quelli di categoria 250 ma anche 500, idem per Masters 1000 e Wta Finals. Non ci perderemo più un solo match delle beniamine azzurre, dunque, al momento “capeggiate” da un’incredibile Jasmine Paolini. Lo farà in simulcast con Sky e NOW. Ma non è finita qui. La novità più grossa deve ancora arrivare.

La pay tv e la sua piattaforma di streaming trasmetteranno anche, nei prossimi giorni, i match dello US Open maschile e femminile, anche in questo caso in simulcast con SuperTennis. Si parte il 26 agosto e a quel punto sì, che ci sarà da divertirsi. Un ritorno al passato, dunque, considerando che SuperTennis ha sempre trasmesso, sin dalla sua nascita, i contenuti del circuito femminile, e che Sky, dal canto suo, fino a 20 anni, trasmetteva lo Slam a stelle e strisce sulle sue reti. Pronti a una scorpacciata di tennis all’ennesima potenza?