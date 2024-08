Gratta e vinci, attenti al cane: è un’idea geniale

Questa è una soluzione assolutamente infallibile per chi sogna di mettere in tasca una somma considerevole.

Nel Bel Paese, ma più in generale nel resto d’Europa, non funziona come al di là dell’Oceano. I giocatori americani che riescono nell’incredibile impresa di ammaliare la dea bendata sono soliti rivelare, nella maggior parte dei casi, la propria identità. Lo dimostra il fatto che posino senza problemi, con i loro begli assegni, nel momento in cui si recano al quartier generale della lotteria per riscuotere la propria vincita.

I fortunelli dello Stivale, invece, sono molto più discreti e riservati. Forse perché non si fidano del prossimo, o magari perché temono ritorsioni da parte di persone malintenzionate, sta di fatto che non si espongono mai, quando vincono somme considerevoli al Superenalotto o al Gratta e vinci. Quella di “dichiararsi”, in effetti, è una pratica potenzialmente pericolosa, considerando che di persone disoneste e poco raccomandabili, ahinoi, è pieno il mondo.

Tale Cristen Breton da Salisbury, proprio alla luce di ciò, ha cercato di mantenere il suo segreto finché ha potuto. Qualche giorno fa si è recato in Andrews Street, al Fast Stop di East Spencer, e ha investito 60 dollari nell’acquisto di 3 Gratta e vinci da 20 dollari ciascuno. Non sapeva ancora che con quella spesa tutto sommato irrisoria si sarebbe assicurato una vincita stratosferica. E neanche che avrebbe dovuto fare di tutto, letteralmente, per proteggere il suo bel bottino.

La fortuna “cuoce” sul piatto rotante: soluzione infallibile

L’uomo, residente nella contea di Rowan, ha scoperto di essere diventato ricco nello stesso posto in cui aveva appena puntato 60 dollari su 3 Gratta e vinci della serie Platinum.

Voleva essere certo di non aver preso un abbaglio, motivo per il quale si era avvicinato al cassiere per chiedergli di controllare il tagliando. Aveva scoperto, così, che nel suo grattino si nascondeva un premio degno di questo nome. Una vincita di 2 milioni di dollari. Peccato solo che, in quel momento, un terribile timore si sia fatto strada nella sua mente, dopo che il cassiere gli ha consigliato di andare a casa e di non raccontare a nessuno del premio messo in tasca.

Non sapeva dove nascondere il biglietto, ma non perché non si fidasse degli umani, solo per tenerlo al sicuro dal suo amico a quattro zampe. “Ho messo il biglietto nel microonde per proteggerlo dal mio cane”, ha raccontato ai funzionari della lotteria, rivelando un’idea che non sapremmo come altro definire se non geniale. In tutto e per tutto.