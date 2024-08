Gratta e vinci, colpo di scena: l’offerta al rialzo funziona

Gratta e vinci, siamo sicuri che seguire sempre lo stesso schema sia cosa buona e giusta? C’è un’altra strategia che sembra funzionare.

In 48 anni ha tentato la fortuna una marea di volte. Non lo hai mai fatto sistematicamente e non ha mai perso il senso della misura, ma ha sempre giocato, comunque, con una certa regolarità. Fino a che, finalmente, non è successo qualcosa di bello. Qualcosa di estremamente imprevedibile. Qualcosa che non credeva, forse, possibile, benché abbia continuato imperterrita a riporre la propria fiducia nella dea bendata.

Non riusciva a credere ai suoi occhi, questa donna, quando si è resa conto di quello che stava succedendo. Perché in fondo è come se fossimo convinti che certe cose possano accadere solo ed esclusivamente agli altri, mai a noi. Comprava ogni tot una manciata di Gratta e vinci, la donna di 48 anni la cui storia, nelle scorse ore, è balzata agli onori della cronaca. Non ha mai optato per biglietti eccessivamente costosi, giammai. Ha sempre preferito, di contro, quelli più economici, non essendo, appunto, una giocatrice incallita.

In linea di massima, ha sempre avuto una predilezione per quelli da 1 o da 2 dollari. E, probabilmente, è proprio alla luce di ciò che ha creduto sin dal principio che non ne avrebbe cavato un ragno dal buco. Si sbagliava. Un bel giorno, quindi, ha deciso di stravolgere il suo schema e di giocare al rialzo. Cosa che, con il senno di poi, si è rivelata provvidenziale.

Stravolge le sue abitudini e fa “bingo”: è un regalo di papà

Una premessa è doverosa, prima di inoltraci nel finale di questa storia. La passione di questa donna della contea di Jackson per i Gratta e vinci affonda le radici in un aneddoto, per così dire, un po’ “nostalgico”.

Prima che suo padre passasse a miglior vita, era spesso solito farle dono di biglietti della lotteria istantanea. E lei ha onorato la tradizione fino a che il World Class Millions le ha portato in dono il premio più bello che potesse desiderare. Quel grattino da 30 dollari, molto più costoso di quelli ai quali era abituata, comprato presso il Royal Liquor Food Market, le ha fruttato, udite udite, la bellezza di 4 milioni di dollari.

Ha optato per il pagamento immediato e rinunciato a 1,3 di questi milioni di dollari, invece di scegliere la rendita, ma non ha comunque intenzione di stravolgere le sue abitudini. Continuerà a lavorare, ha assicurato, per poi usare i soldi nel momento in cui andrà in pensione.