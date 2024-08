Gratta e Vinci, si vince con questi: ecco quali e dove prenderli

Gratta e Vinci, da poco abbiamo superato la metà dell’anno e arrivano i primi numeri per capire quali sono i più fortunati

Se prima vi abbiamo parlato di quelle che sono le regioni più fortunate nel momento in cui si compra un Gratta e Vinci, adesso il quadro lo facciamo su quelli che sono i più fortunati. E soprattutto in quale regioni si vincono i vitalizi con i tagliandi della lotteria istantanea.

Eccoci quindi: e come al solito ce n’è uno che fa più favori degli altri. Secondo le informazioni che infatti ha riportato Agimeg.it, che ha messo in evidenza questi dati, il biglietto che in questa prima parte dell’anno ha permesso ai fortunati di vincere premi milionari è “Il Miliardario”. E su questo non avevamo proprio dubbi. Ma quale dei tre che appartengono alla famiglia? Ovvio che quello Maxi, dal valore commerciale di 20euro, che ha distribuito la bellezza di 12 premi a sei zeri. Altri sei invece hanno esultato sempre con un biglietto della stessa famiglia ma il “Mega“, quello che costa solamente 10euro. Non c’è niente da fare. Sono sempre loro.

Gratta e Vinci, ecco dove vanno i vitalizi

Tra tutti i biglietti che ci sono in circolazione la bellezza di 9 possono regalare un vitalizio. E tra questi come sappiamo c’è il “New Turista per Sempre” che, sempre secondo il sito citato prima, è stato l’assoluto protagonista di queste vincite che permettono di incassare moltissimi soldi per moltissimi anni.

Ma dove vanno queste clamorose e fortunate vittorie che regalano anni e anni di serenità senza dover sbattere con dei problemi quotidiani? Bene, se vi trovate in queste zone dell’Italia è meglio pensare di prenderne uno, anche perché quello citato prima ha un valore commerciale di soli 5 euro. “Da notare che 6 premi vitalizi sono finiti al nord e precisamente in Liguria (1), Piemonte (1) e Lombardia (4). In Toscana (1) e Lazio (2) le altre tre vincite con il vitalizio”. Insomma, tutte al Centro-Nord, con il Sud che per il momento non ha avuto questa gioia. E allora forse potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi, chissà. Potrebbe essere proprio la volta buona.