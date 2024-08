Estrazione Superenalotto 23 agosto 2024: vincite e quote

23 agosto 2024, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 134. Ecco tutti i ragguagli

23 agosto 2024: si gioca anche oggi alla caccia dei numeri vincenti mentre il jackpot del Superenalotto cresce senza sosta. Chi non l’avesse ancora fatto, può ancora recarsi in ricevitoria e tentare la sorte con una combinazione di numeri da sogno. Segui con noi l’estrazione giornaliera del Superenalotto per scoprire non solo i numeri vincenti ma anche le relative quote che porteranno a casa i giocatori più fortunati.

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 1 , Quote € 119.350,70

Punti 4: Numero vincite 405 , Quote € 307,94

Punti 3: Numero vincite 15.992 , Quote € 23,08

Punti 2: Numero vincite 248.648 , Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 30.794,00

Punti 3SS: Numero vincite 82, Quote € 2.308,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.459 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 9.133, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 17.695 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 7 59 72 70 5 73

Numero Jolly: 33

Numero Superstar: 4

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.