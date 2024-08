I pronostici di martedì 20 agosto: Champions League, Conference League ed EFL Trophy

I pronostici di martedì 20 agosto, al via gli spareggi di Champions League: il Lille ospita lo Slavia Praga, in Norvegia il Bodo/Glimt affronta la Stella Rossa.

Gli spareggi rappresentano l’epilogo dei preliminari di Champions League: tempo una settimana ed avremo il quadro completo delle partecipanti alla prossima edizione della manifestazione continentale più importante che da quest’anno cambia format.

Il Bodo/Glimt sogna di prendere parte per la prima volta nella sua storia alla coppa dalle grandi orecchie ma per accedere alla nuova fase a girone unico dovrà superare l’ostacolo Stella Rossa, che entra in gioco direttamente agli spareggi. I norvegesi davanti al proprio pubblico sono sempre temibili e dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in una sfida equilibrata, in cui entrambe andranno a segno. Il fattore campo sarà verosimilmente rispettato anche in Dinamo Zagabria-Qarabag: i croati partono favoriti, tuttavia dovranno fare massima attenzione agli azeri, che nel turno precedenti hanno sommerso di gol il Ludogorets dopo aver perso di misura la gara d’andata. Un altro match avvincente è quello tra Lille e Slavia Praga: i francesi hanno appena fatto fuori il Fenerbahçe di José Mourinho e tenteranno di fare il bis pure contro gli ostici cechi. Anche in questo caso le reti non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche un “anticipo” degli spareggi di Conference League: gli slovacchi del Ruzomberok hanno eliminato a sorpresa i croati dell’Hajduk Spalato – allenati da Rino Gattuso – e molto probabilmente riusciranno ad evitare la sconfitta in casa degli armeni del Noah.

In Inghilterra la scena se la prende invece l’EFL Trophy con i primi match della fase a gruppi. Il Barnsley parte favorito contro il Manchester United U21, mentre Chesterfield-Manchester City U21, Wimbledon-Wycombe e Shrewsbury-Fulham U21 promettono gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Dinamo Zagabria vincente o pareggio e almeno un gol per parte in Dinamo Zagabria-Qarabag, Champions League, ore 21:00

Vincenti

JJK (in JJK-KuPS Akatemia, Ykkonen, ore 17:30)

(in JJK-KuPS Akatemia, Ykkonen, ore 17:30) Ruzomberok o pareggio (in Noah-Ruzomberok, Conference League, ore 18:00)

(in Noah-Ruzomberok, Conference League, ore 18:00) Barnsley (in Barnsley-Manchester United U21, EFL Trophy, ore 20:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chesterfield-Manchester City U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Wimbledon-Wycombe , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Dinamo Zagabria-Qarabag, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Shrewsbury-Fulham U21 , EFL Trophy, ore 20:30

, EFL Trophy, ore 20:30 Lille-Slavia Praga , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bodo/Glimt-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 22.48 GOLDBET ; 22.97 SNAI; 22.48 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Salford-Port Vale, EFL Trophy, ore 20:00