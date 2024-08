Lotto, i numeri vincenti: colpo da 100mila euro

Lotto, ecco il terno giusto che vale 45mila euro con soli 10 euro investiti. I numeri che hanno stravolto la vita di uno scommettitore

Non sono mai mancate le vincite con il gioco del Lotto, nemmeno in questi giorni un po’ così, attaccati al Ferragosto, dove molti sono ancora in ferie ma dove altrettanti ormai sono rientrati a lavoro nelle città. E figuriamoci, quando uno rientra allora qualcosa da giocare si trova sempre, anche per sperare chissà, magari nei prossimi giorni liberi, quel viaggio incredibile da fare per scappare dalle noie e dai problemi quotidiani.

E la Dea Bendata ha deciso, questa volta, così come ci viene raccontato da Agimeg.it, di andare a bussare alla porta di due fortunati giocatori del Nord Italia. Piemonte e Trentino Alto Adige le Regioni che festeggiano in una delle ultime estrazioni del gioco del Lotto. E andiamo a vedere insieme, adesso, quello che è il dettaglio delle due vincite che hanno regalato un totale di quasi 100mila euro.

Lotto, ecco le vincite

Partiamo da quella più grossa, quella da 50.596 euro piazzata a Borgo Valsugana in provincia di Trento. In questo caso un fortunato giocatore ha centrato una quaterna clamorosa sulla ruota di Napoli che gli ha permesso appunto di stravolgere, almeno in parte, la propria vita. Con una giocata davvero irrisoria, visto che parliamo di solamente 5 euro investiti nella schedina che si sono trasformati in una montagna di soldi. Non è finita qui, ovviamente, perché adesso passiamo al terno.

A Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, tre numeri – 8-27 e 64 – hanno regalato ad un altro fortunato giocatore la bellezza di 45mila euro. Terno secco, con una scommessa di soli 10 euro sulla ruota di Milano. Il totale sfiora come potete capire voi stessi i 100mila euro. Con due sole schedine giocate. Sì, il gioco del Lotto per fortuna continua a regalare moltissime emozioni. E sarà così anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E, come al solito, noi saremo qui pronti a raccontarvi tutto.