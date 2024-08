L’ex di Sinner e la “Fox”: la foto che nessuno si aspettava

Il gesto di Maria Braccini non è passato inosservato ed è difficile interpretarlo in maniera diversa da come appare: le cose stanno così.

I follower hanno temuto il peggio, qualche giorno fa, seppur solo per una manciata di ore. Non è chiaro se sia trattato di un bug di Instagram o meno, ma sta di fatto che, ad un certo punto, Anna Kalinskaya e Jannik Sinner non si seguivano più. Il popolo dei social se n’è accorto in men che non si dica e non ci è voluto molto perché scattassero l’allarme ed il panico generale.

Fortunatamente, la situazione è rientrata abbastanza rapidamente. I due fidanzati hanno ricominciato a seguirsi e pare, dunque, che il sereno tra i due sia tornato, sempre ammesso che qualcosa fosse effettivamente accaduta. Potrebbe essersi trattato di un “errore” della piattaforma, in effetti, o di una semplice lite risoltasi nel giro di poche ore. L’essenziale, al di là di quello che è successo, è che adesso ogni cosa sia tornata al proprio posto e che il loro amore sia salvo.

Non sembrerebbe esserci alcuna minaccia all’orizzonte, in effetti, per la coppia dell’anno. Solo una piccola frecciata, che non dovrebbe turbare in alcun modo, comunque, la love story tra il tennista azzurro e la sua collega russa, che prima di rientrare per la stagione sul cemento si sono concessi una romantica vacanza in Sardegna.

Che volpe Maria Braccini: pura casualità o frecciatina voluta?

La frecciata arriva da Maria Braccini, ex fidanzata di Jannik Sinner. I due, come si ricorderà, non si esponevano mediaticamente, cosa che del resto non fanno neanche Jannik e Anna, sebbene i paparazzi li abbiano più volte presi in castagna.

Da quando si sono lasciati, invece, la bella Maria è diventata molto più social. Non lo è esageratamente, ma capita di frequente, adesso, che posti su Instagram qualche foto della sua quotidianità. Ha trascorso qualche giorno a Londra, per esempio, e ha pubblicato qualche scatto per raccontare attraverso le immagini i bei momenti trascorsi ai piedi del Big Ben.

Una foto, fra tutte, è finita al centro dell’attenzione. Magari non è così, ma sembra proprio che in modo velato abbia voluto punzecchiare il suo ex fidanzato, ora numero 1 del mondo. La Braccini si è fatta immortalare mentre interagisce con una “Fox”, ovvero una volpe, che è poi il soprannome, guarda caso, del campione altoatesino. Pura casualità, o piccola provocazione voluta?