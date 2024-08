Tennis, Cincinnati in love: beccati negli spogliatoi, il video è subito virale

Tennis, il video inequivocabile è circolato sui social network durante il Masters 1000 di Cincinnati: colti in flagrante.

Le prime indiscrezioni, gli avvistamenti, i like sui social network, le presenze “sospette” e tutt’altro che casuali in tribuna. E, infine, la conferma ufficiale. Non ci era voluto molto perché il popolo del web si rendesse conto che Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas non erano solo colleghi di Tour. Ma che, anzi, vi fosse del tenero fra loro.

I due tennisti stanno insieme da più di un anno, sebbene qualche mese fa si fossero lasciati per qualche settimana. Una pausa che è servita ad avvicinarsi ancor di più e della quale hanno saputo fare tesoro, come si evince chiaramente dal fatto che, adesso, siano affiatati più che mai. Si supportano, si compensano, si incastrano alla perfezione, tanto è vero che il greco, in un’intervista, aveva parlato della sua dolce metà come dell’anima gemella di cui era da sempre in cerca.

Ed è per questo motivo che la notizia della loro rottura, benché si fosse trattato di un allontanamento provvisorio, aveva destato così tanto scalpore tra quanti si erano appassionati sin da subito a questa nuova coppia del mondo dello sport. Sempre per questo motivo, tutti avevano fatto i salti di gioia quando, qualche settimana dopo, Paula e Stef erano riapparsi insieme per le strade di Montecarlo, dove si recano quando il calendario dei tornei lascia loro un po’ di respiro.

Il video e poi il tweet: “Non sapevamo ci fossero telecamere”

Ecco spiegato, quindi, perché il video circolato nei giorni scorsi sui social network abbia intenerito quanti hanno fatto, sin dall’inizio, il tifo per questo amore a sfondo tennistico.

Badosa e Tsitsipas erano entrambi a Cincinnati – lei si è fermata in semifinale, lui al secondo turno – e una telecamera, dietro le quinte, li ha sorpresi in un momento davvero dolcissimo. La spagnola era appena uscita dal campo e i due hanno iniziato a fare stretching contro una parete, l’uno di fianco all’altra, stringendosi la mano e chiacchierando come una coppia qualunque. Il video è diventato subito virale, ma pare che la tennista non abbia gradito questa violazione della loro privacy.

Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas stretching together & holding hands in Cincinnati. 🥰 pic.twitter.com/fICwYIOHE4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2024



“Purtroppo non sapevamo che ci fossero le telecamere – ha scritto su X – Avevo appena finito la mia partita, non c’era nessuno in palestra, stavamo solo facendo stretching e chiacchierando dopo la mia vittoria. Quindi, per favore, prima di tutti questi giudizi e chiacchiere, informatevi e rilassatevi un po’. Grazie”. Il riferimento è a quanti hanno ironizzato sulla prematura eliminazione di Stefanos dal torneo, ma anche a quanti hanno definito addirittura “imbarazzante” il filmato in questione. Che altro non era che uno spaccato di normalità in un mondo, come il loro, che corre più veloce della lude.