Bologna-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Bologna-Udinese è una partita valida per la prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Il Bologna è reduce dalla sua miglior stagione degli ultimi sessant’anni, che fatto assaporare ai tifosi rossoblù emozioni che non provavano da decenni. I felsinei, partiti con l’obiettivo di alzare l’asticella rispetto al campionato precedente e provare a qualificarsi alle coppe europee, hanno addirittura staccato un pass per la Champions League, chiudendo al quinto posto.

Gli emiliani, tuttavia, si presentano ai nastri di partenza della Serie A 2024-25 senza i tre grandi protagonisti di quella straordinaria cavalcata: in panchina non c’è più Thiago Motta, oggi alla Juventus; la difesa è orfana di Calafiori, passato all’Arsenal dopo un sontuoso Europeo; in attacco, infine, peserà l’assenza di un centravanti tuttofare come Zirkzee, acquistato dal Manchester United. Al posto di Motta è arrivato Vincenzo Italiano, reduce da un triennio alquanto positivo al timone della Fiorentina, in cui ha sfiorato per ben tre volte un trofeo, sia nazionale che continentale (una finale di Coppa Italia e due di Conference League). L’ex tecnico della Viola è un altro “giochista” come il suo predecessore ma ripetersi sarà difficilissimo, anche perché non è scontato che i nuovi arrivati (Miranda, Erlic, Dallinga, Holm) riescano a non far rimpiangere chi ha lasciato il capoluogo emiliano. Ha cambiato allenatore anche l’Udinese, che si è affidata al tedesco Kosta Runjaic, la cui ultima esperienza è stata in Polonia al Legia Varsavia.

Dopo aver evitato la retrocessione per un soffio, i friulani sognano una salvezza tranquilla e per farlo punterà anche sull’esperienza di Alexis Sanchez, tornato a Udine dopo 13 anni. L’esordio degli uomini di Runjaic è stato confortante: i bianconeri hanno rifilato quattro gol all’Avellino in Coppa Italia (4-0).

Bologna-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Il nuovo acquisto Miranda, nonostante sia appena tornato dall’Olimpiade – ha trionfato con la sua Spagna, vincendo la medaglia d’oro – dovrebbe scendere in campo dal 1′, mentre in attacco sarà ballottaggio tra Castro e Dallinga, con il primo di poco favorito sull’attaccante olandese ex Tolosa. L’altro duello è sulla fascia destra tra Orsolini e Ndoye. Assenti Holm e Lucumì, solo panchina per De Silvestri.

Dall’altro lato, Runjaic dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto con l’Avellino. Brenner e Thauvin supporteranno Lucca in attacco, con Lovric e Payero in mezzo al campo tra gli esterni Ehizibue e Kamara. Sanchez, arrivato in settimana, partirà dalla panchina.

Come vedere Bologna-Udinese in diretta tv e in streaming

Bologna-Udinese, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le prime uscite del Bologna targato Italiano non sono state confortanti e i rossoblù hanno subito qualche gol di troppo. Normale visti i tanti cambiamenti, dallo stile di gioco alle novità a livello di rosa. Un discorso che però vale anche per l’Udinese, mai vincente nelle ultime sei uscite al “Dall’Ara”. Vediamo dunque leggermente favoriti gli emiliani in una gara in cui con ogni probabilità andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Brenner, Thauvin; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1