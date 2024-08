Verona-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Napoli è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Serviva un nome altisonante per risollevare il Napoli dopo una stagione disastrosa, conclusa al decimo posto e fuori dalle coppe europee nonostante sulla maglia azzurra campeggiasse il tricolore. Il patron Aurelio De Laurentiis si è dunque affidato ad un tecnico dal curriculum imponente come Antonio Conte, tornato in Italia a distanza di tre anni dallo scudetto conquistato alla guida dell’Inter e dopo l’esperienza – molto meno positiva – in Inghilterra con il Tottenham.

Il Napoli, che quest’anno non sarà impegnato in Europa, sembra quindi avere le carte in regola per essere una mina vagante in un campionato in cui, Inter a parte, le gerarchie non sono ancora ben definite. La rosa partenopea, tuttavia, potrebbe subire ulteriori scossoni da qui a fine agosto: la vicenda Osimhen è tutt’altro che conclusa, con il centravanti nigeriano che vuole andare via ma che allo stesso tempo è “prigioniero” della clausola troppo alta concordata prima dell’ultimo rinnovo. La sensazione però è che alla fine l’affare si sblocchi e Conte a quel punto potrà riabbracciare il suo pupillo Lukaku. Il lavoro da fare, in ogni caso, è parecchio visto che il Napoli non ha particolarmente entusiasmato nel primo turno di Coppa Italia con il Modena, formazione di Serie B battuta solo dopo i rigori (i regolamentari erano finiti 0-0). L’allenatore salentino pretende un cambio di passo già dal match di Verona, contro una squadra che ha subito l’ennesima “rivoluzione” nel giro di pochi mesi.

Dopo l’addio a Marco Baroni, arruolato dalla Lazio, gli scaligeri sono stati costretti a privarsi di qualche pezzo pregiato (Noslin, Cabal) ed hanno puntato su diverse scommesse, come ad esempio l’ex centravanti del Benfica Tengstedt. In panchina siede Paolo Zanetti, che ha esordito con una sconfitta in Coppa Italia con il Cesena (1-2), costata l’eliminazione.

Verona-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Diversi i dubbi di Zanetti, che deve fare a meno dei soli Faraoni, Frese e Cruz. Davanti Tengstedt deve battere la concorrenza del colombiano Mosquera, mentre sulla trequarti l’ex Salernitana Kastanos insidia Suslov. L’altro duello è in difesa, dove si contendono una maglia Dawidowicz e Magnani.

Osimhen non è tra i convocati del Napoli e a guidare l’attacco toccherà di nuovo a Raspadori, supportato da Politano e Kvaratskhelia. Di Lorenzo potrebbe giocare a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Conte, con Olivera che andrà a completare il terzetto difensivo formato anche da Rrahmani e Buongiorno.

Il pronostico

Il Napoli non perde da sette partite contro il Verona e lo scorso anno ebbe la meglio due volte sugli scaligeri. La squadra di Conte non avrà brillato in Coppa Italia ma in campionato le motivazioni sono diverse e i tre punti sembrano alla portata contro una squadra che ha cambiato tanto come quella gialloblù. Non è da escludere che gli azzurri riescano a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Verona-Napoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Okou; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-1