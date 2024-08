Parma-Fiorentina, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Parma-Fiorentina è una partita valida per la prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Parma e Fiorentina tornano ad affrontarsi nella prima giornata di campionato di Serie A a distanza di 24 anni dall’ultima volta, quando entrambe lottavano per traguardi importanti e facevano campionati di vertice. I ducali oggi invece si apprestano a rimettere piede in massima serie, riconquistata dopo tre stagioni vissute in Serie B: al secondo tentativo Fabio Pecchia non ha fallito ed ha stravinto l’ultimo campionato cadetto restando in vetta praticamente per tutta la durata del torneo.

La rosa a disposizione del tecnico di Formia era già altamente competitiva e non ha subito grandi scossoni – i nuovi volti sono Suzuki, Valeri, Almqvist e Cancellieri – ma la sconfitta subita nel primo turno di Coppa Italia con il Palermo (0-1) domenica scorsa ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme.

Nel precampionato invece il Parma si era ben comportato: degne di nota le vittorie “internazionali” contro Anversa e Galatasaray, ma soprattutto quella con l’Atalanta, travolta addirittura per 4-1. Pronti, via e al “Tardini” si fa subito sul serio, visto che è di scena la “nuova” Fiorentina di Raffaele Palladino, che dopo aver sorpreso in positivo sulla panchina del Monza ha preso il posto di Vincenzo Italiano, passato al Bologna. La Viola continuerà a giocare un calcio offensivo ma le differenze non saranno poche rispetto alla precedente gestione, a cominciare dallo sdoganamento della difesa a tre. Nelle ultime due settimane di mercato, però, i gigliati potrebbero vedersi cambiare ulteriormente la loro fisionomia: Gudmundsson è a un passo ed è probabile che vada ad occupare la casella che lascerà libera Nico Gonzalez, promesso sposo della Juventus.

Parma-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Pecchia è alle prese con diverse assenze: in attacco mancherà Bonny, ma in infermeria ci sono anche Hernani, Charpentier, Benedyczak e Di Chiara. Mihaila potrebbe ricoprire il ruolo di prima punta, supportato da Man, Sohm e Partipilo. Subito in campo lo spagnolo Bernabé, fresco di vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi.

L’attacco della Fiorentina sarà sulle spalle dell’ex juventino Kean, uno dei migliori nei test estivi. Alle sue spalle agiranno Colpani, acquistato dal Monza, e Sottil, uno che con Palladino potrebbe avere molto più spazio. A centrocampo, il reparto più scoperto, giocherà dal 1′ Amrabat: il marocchino non è stato riscattato dal Manchester United e sembra poter rimanere a Firenze. In difesa giocheranno Quarta, Pongracic e Biraghi.

Il pronostico

Il Parma è rimasto imbattuto 8 volte nelle ultime 9 sfide giocate al “Tardini” con la Viola e potrebbe riuscirci anche stavolta, dal momento che la squadra di Palladino ha cambiato tanto negli ultimi due mesi. Ad ogni modo il nostro consiglio è quello di puntare sui gol. La retroguardia toscana, infatti, è riuscita a tenere una sola volta la porta inviolata nelle otto amichevoli disputate nel precampionato.

Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Osorio, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Partipilo; Mihaila.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Sottil; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1