Genoa-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Genoa-Inter è una partita valida per la prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’Inter campione d’Italia inizierà la difesa dello scudetto in uno stadio tradizionalmente ostico come Marassi, uno dei pochi che nello scorso campionato – dominato dalla prima all’ultima giornata – i nerazzurri non riuscirono ad espugnare. Nel giorno in cui l’edizione 2024-25 della Serie A apre i battenti la squadra di Simone Inzaghi andrà dunque a caccia dei suoi primi tre punti, con l’obiettivo di scacciare i dubbi lasciati da un precampionato caratterizzato da parecchie ombre.

Dopo le vittorie con Lugano, Pergolettese e Las Palmas, l’Inter non è andata al di là di un pareggio con il Pisa ha perso contro i sauditi dell’Al-Ittihad e si è divisa la posta in palio con il Chelsea. Ciò che preoccupa maggiormente il tecnico piacentino, tuttavia, è il fatto che la porta sia rimasta inviolata solo in un’occasione. La rosa è praticamente la stessa dello scorso anno, con le importanti aggiunte di Zielinski e Taremi, arrivati entrambi a parametro zero. C’è qualche preoccupazione, invece, in casa Genoa: i rossoblù hanno già perso uno dei principali protagonisti della passata stagione, l’italoargentino Retegui – passato all’Atalanta dopo l’infortunio occorso a Scamacca – ed anche l’islandese Gudmundsson ha le valigie in mano (non verrà ceduto fino a quando il club non troverà un sostituto, che dovrebbe essere Fabio Silva). Il rischio è quello di smontare un giocattolo assemblato faticosamente da Alberto Gilardino nelle ultime due stagioni e che ha portato in dote l’ottimo undicesimo posto nella Serie A 2023-24. Il Genoa, ad ogni modo, è riuscito a superare senza problemi il primo turno in Coppa Italia, battendo di misura la Reggiana con un gol dell’ex milanista Messias.

Genoa-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Gudmundsson è sul piede di partenza e Gilardino è costretto a schierare di nuovo un attacco inedito. Accanto a Messias giocherà Vitinha, con Ekuban ancora alle prese con un infortunio. Problemi anche in difesa, dove il tecnico rossoblù confida nel recupero di Vasquez: con lui ci saranno anche Vogliacco e Bani.

Inzaghi si presenta a Marassi senza Zielinski e Arnautovic, infortunati, ma mancherà anche il difensore de Vrij. Lautaro Martinez è rientrato tardi dalle vacanze ma dovrebbe stringere i denti e partire dal 1′ di fianco a Thuram: se non dovesse farcela è pronto Taremi, che ha fatto molto bene nelle amichevoli precampionato.

Come vedere Genoa-Inter in diretta tv e in streaming

Genoa-Inter, in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Genoa è un cantiere aperto e si è visto rivoluzionare l’attacco dello scorso anno ma Marassi resta un campo difficile per un’Inter che qui ha pareggiato le ultime due partite (0-0 e 1-1). I nerazzurri dovrebbero in ogni caso mettere le mani sulla prima vittoria della loro stagione in un match in cui anche i rossoblù andranno probabilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vazquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Il Genoa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2