I pronostici di giovedì 8 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 8 agosto, si apre il terzo turno preliminare in Europa e Conference League: in campo anche l’Ajax di Farioli.

Una delle novità delle nuove edizioni di Champions League, Europa League e Conference League riguarda le retrocessioni. A competizione in corso infatti nessuna squadra potrà usufruire del cosiddetto “paracadute” dopo la prima fase, cioè quella che da quest’anno sarà a girone unico.

Le retrocessioni continuano invece ad essere presenti in questi turni preliminari: nel terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League, ad esempio, troviamo diversi club che sono stati appena eliminati dalla Champions.

Sarà il caso ad esempio dello scontro tra i faroensi del Klaksvik e i serbi del Borac Banja Luka, dove il fattore campo potrebbe farsi sentire. Il Lugano in Champions League ha fatto tremare il Fenerbahçe di José Mourinho e renderà le cose difficili anche al Partizan, che viene dalla figuraccia con la Dinamo Kiev.

I pronostici sulle altre partite

Arriva il primo vero ostacolo per l’Ajax di Francesco Farioli, che dopo la doppia vittoria con il Vojvodina, affronterà un avversario alla portata ma molto insidioso come il Panathinaikos: in Grecia molto probabilmente non riusciranno a tenere la porta inviolata.

In Conference League dopo i 10 gol rifilati nel turno precedente ai sammarinesi de La Fiorita, i turchi del Basaksehir faranno verosimilmente un sol boccone anche dei georgiani dell’Iberia: un loro successo in trasferta è probabile. Vittoria alla portata anche per l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso: i croati stanno facendo una campagna acquisti ambiziosa e sono favoriti nella doppia sfida con gli slovacchi del Ruzomberok, “retrocessi” dall’Europa League dopo le due sconfitte con il Trabzonspor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Molde vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Molde-Cercle Brugge, Europa League, ore 19:00

Vincenti

Trabzonspor (in Trabzonspor-Rapid Vienna, Europa League, ore 19:00)

(in Trabzonspor-Rapid Vienna, Europa League, ore 19:00) Braga (in Braga-Servette, Europa League, ore 20:00)

(in Braga-Servette, Europa League, ore 20:00) Dinamo Minsk (in Dinamo Minsk-Lincoln Red Imps, Europa League, ore 20:45)

(in Dinamo Minsk-Lincoln Red Imps, Europa League, ore 20:45) Basaksehir (in Iberia-Basaksehir, Conference League, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Mlada Boleslav-Hapoel Beer Sheva FC , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Kryvbas Kriviy-Plzen , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Ballkani-Larne, Conference League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Partizan-Lugano , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Panathinaikos-Ajax , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Silkeborg-Gent, Conference League, ore 18:00

Comparazione quota totale Scelta del Veggente + Vincenti: 8.01 GOLDBET ; 8.30 SNAI; 8.01 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Lugano vincente e almeno un gol per squadra in Partizan Belgrado-Lugano, Europa League, ore 20:00