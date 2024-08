Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 8 agosto

Europa League, trasferta complicata per l’Ajax di Farioli che farà visita al Panathinaikos. L’altro match da tenere d’occhio è Trabzonspor-Rapid Vienna.

Una delle tante novità che riguarderanno le prossime edizioni delle coppe europee riguarda le retrocessioni. A competizione in corso nessuna squadra potrà usufruire del cosiddetto “paracadute” dopo la prima fase, cioè quella che da quest’anno sarà a girone unico. Una regola che invece continua ad essere presente nei preliminari: nel terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League, ad esempio, troviamo diversi club che sono stati appena eliminati dalla manifestazione più importante.

I faroensi del Klaksvik hanno salutato la Champions League dopo il doppio confronto con il Molde: travolti 4-1 all’andata, è servito a poco il successo per 3-2 nel match di ritorno. La trasferta nelle Isole Faroe, ad ogni modo, non è mai una passeggiata e non lo sarà neppure per il Borac Banja Luka: anche i serbi arrivano dalla Champions, dove hanno incassato due sconfitte con i greci del PAOK. Il Trabzonspor invece è partito dall’Europa League e nel turno precedente ha avuto vita abbastanza facile contro gli slovacchi del Ruzomberok, tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata. Stavolta i turchi dovranno alzare l’asticella perché si ritroveranno di fronte il Rapid Vienna, reduce dal roboante 6-2 sul malcapitato Wisla Cracovia. La squadra di Abdullah Avci è favorita ma è probabile che la qualificazione si deciderà in Austria. Occasione per i lettoni del RFS, che dovrebbero riuscire a regolare il sorprendente Santa Coloma, piccolo club di Andorra.

Le previsioni sulle altre partite

Arriva il primo vero ostacolo per l’Ajax di Francesco Farioli: i Lancieri, dopo la doppia vittoria con il Vojvodina, affronteranno un avversario alla portata ma molto insidioso come il Panathinaikos: in Grecia molto probabilmente non riusciranno a tenere la porta inviolata.

La Dinamo Minsk quasi certamente metterà fine alla “favola” del Lincoln Red Imps: i gibilterrini sono retrocessi dalla Champions League dopo aver incassato sette gol complessivi con gli azeri del Qarabag e rischiano un’altra imbarcata. Il Lugano in Champions League ha fatto tremare il Fenerbahçe di José Mourinho e renderà le cose difficili anche al Partizan, che viene dalla figuraccia con la Dinamo Kiev (9 gol incassati tra andata e ritorno). Non dovrebbero mancare i gol, infine, nei match tra Rijeka ed Elfsborg e Molde e Cercle Brugge.

Europa League, possibili vincenti

Klaksvik o pareggio (in Klaksvik-Borac Banja Luka, ore 19:00)

Trabzonspor (in Trabzonspor-Rapid Vienna, ore 19:00)

RFS (in Santa Coloma-RFS, ore 20:00)

Dinamo Minsk (in Dinamo Minsk-Lincoln Red Imps, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Trabzonspor-Rapid Vienna, ore 19:00

Partizan-Lugano, ore 20:00

Rijeka-Elfsborg, ore 20:00

Dinamo Minsk-Lincoln Red Imps, ore 20:45

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Molde-Cercle Brugge, ore 19:00

Rijeka-Elfsborg, ore 20:00

Panathinaikos-Ajax, ore 20:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’RFS è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Partizan-Lugano è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.