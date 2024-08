Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 7 agosto

Champions League, tre sfide completano il programma dell’andata del terzo turno preliminare: Bodo, attenzione allo scatenato Jagiellonia.

Spalmato su due giorni, il programma dell’andata del terzo turno preliminare di Champions League si chiude con tre partite. Una di queste vede scontrarsi lo Slavia Praga e l’Union Saint-Gilloise, doppia sfida che promette grande equilibrio. I cechi hanno mantenuto la stessa impostazione dello scorso anno, che gli ha permesso di arrivare agli ottavi di finale in Europa League (furono eliminati dal Milan). In panchina c’è sempre Jindrich Trpisovsky, mentre a completare l’attacco è arrivato il fromboliere Chory, prelevato dal Viktoria Plzen.

Per lo Slavia Praga si tratta del debutto in questi preliminari: finora i biancorossi sono stati impegnati soltanto in campionato, dove hanno raccolto un pareggio e due vittorie di fila. Esordiscono in coppa anche i belgi, che dopo aver salutato l’allenatore tedesco Alexander Blessin – in Italia lo ricordiamo sulla panchina del Genoa – si sono affidati a Sebastien Pocognoli. L’Union Saint-Gilloise ha già conquistato un trofeo, aggiudicandosi la Supercoppa belga – il Club Brugge si è arreso 2-1 lo scorso 20 luglio – ed in campionato finora ha ottenuto un pareggio e una vittoria. Equilibrio, dicevamo, ma secondo noi è lo Slavia ad avere qualche chance in più e non solo perché gioca davanti al proprio pubblico.

Leggermente favorito anche il Bodo/Glimt primo in classifica in Norvegia – sono 9 i punti di vantaggio sulla seconda – che sarà di scena in casa dei polacchi dello Jagiellonia, unici a punteggio pieno da quando è ricominciata l’Ekstraklasa (3 vittorie su 3): i gol non dovrebbero mancare. Tutt’altro che scontata anche la doppia sfida tra Slovan Bratislava e APOEL Nicosia: gli slovacchi però, oltre a poter sfruttare il fattore campo, rispetto ai ciprioti hanno più minuti nelle gambe, avendo debuttato ufficialmente quasi un mese fa.

Champions League, possibili vincenti

Slavia Praga o pareggio (in Slavia Praga-Union Saint-Gilloise, ore 19:00)

Bodo/Glimt o pareggio (in Jagiellonia-Bodo/Glimt, ore 20:45)

Champions League, la partita da almeno tre gol complessivi

Jagiellonia-Bodo/Glimt, ore 20:45

Champions League, la partita da almeno un gol per squadra

Slavia Praga-Union Saint-Gilloise, ore 19:00

La partita da meno di tre gol complessivi

Slovan Bratislava-APOEL Nicosia, ore 20:30

Comparazione quote

Il segno “X2” in Jagiellonia-Bodo/Glimt è quotato a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” in Slavia Praga-Union Saint-Gilloise è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.