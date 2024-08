“Più Sinner che Maradona”: l’annuncio sconvolge i tifosi

“Più Sinner che Maradona”: l’annuncio di una delle famiglie sportive più importanti d’Italia sconvolge i tifosi

Tempo di Olimpiadi, tempo di grandi sogni per tutti. E giustamente i cronisti, nel momento in cui ci sono i giochi a cinque cerchi, intervistano quelli che nel corso degli anni hanno fatto la storia di questo sport. Soprattutto italiani.

In questo caso ci ha pensato il Corriere della Sera a far parlare la famiglia Abbagnale: chi non ha sentito la telecronaca di un Giampiero Galeazzi esaltato per via di quello che stavano riuscendo a fare i fratelli con il canottaggio? Crediamo che tutti una volta si siano trovati davanti a quel video. Giuseppe e Vincenzo Abbagnale hanno vinto entrambi e da sempre hanno mostrato grande interesse verso lo sport, numeri incredibili e una dinastia campana che ha fatto sorridere milioni di tifosi. Il primo ha vinto 9 ori tra Olimpiadi e Mondiali in coppia con Carmine. E i due hanno rilasciato appunto un’intervista al più importante giornale d’Italia.

Si rivedono in Sinner

Loro, i fratelli, hanno vissuto ovviamente con il mito di Diego Armando Maradona. In quegli anni, con l’argentino in squadra, gli azzurri trionfavano in Italia e in Europa trascinati da quello che, per molti, è stato il più forte giocatore di tutti i tempi. Però adesso c’è Sinner, e loro hanno detto questo.

“Io, mio fratello e mio figlio Vincenzo ci rivediamo più in Jannik Sinner che in Diego, il suo modo di interpretare lo sport è simile al nostro. Maradona era sempre al centro dell’attenzione, un genio esagerato che ha incarnato lo spirito napoletano. Noi siamo bravi ragazzi, umili e mai contenti come Jannik. Sinner è un Abbagnale con la racchetta in mano“. Insomma, delle parole bellissime per Sinner che, come sappiamo, in questo momento, non è che stia vivendo i suoi giorni migliori da quando è al primo posto della classifica Mondiale. Gli ultimi tornei non andati benissimo e la sua decisione di non esserci alle Olimpiadi hanno stravolto le cose. Ma quando ti arriva un attestato di stima del genere allora si può essere davvero felici.