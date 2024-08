Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 8 agosto

Conference League, anche il terzo turno prevede un programma assai corposo: i turchi del Basaksehir e i croati dell’Hajduk giocano l’andata in trasferta.

La Conference League ha debuttato solamente tre anni fa ma il suo format si appresta già a subire importanti cambiamenti. La terza manifestazione continentale, infatti, a partire da questa edizione si adeguerà alla Champions e all’Europa League, dicendo addio alla fase a gironi per come la conoscevamo. Al posto dei soliti gruppi da 4, le squadre qualificate alla fase finale si affronteranno in una sorta di “campionato”, in cui ognuna disputerà 6 partite con altrettanti avversari diversi (tre in casa e tre in trasferta).

Le prime otto classificate si qualificheranno agli ottavi, mentre dalla nona alla 24esima dovranno disputare gli spareggi per approdare tra le prime 16. Non bisognerà attendere molto per conoscere i nomi delle partecipanti: la Fiorentina, così come le altre squadre dei top 5 campionati europei, entrerà in gioco a partire dai playoff, e dunque da fine agosto. La Viola conoscerà il suo avversario dopo il terzo turno preliminare, che si appresta ad aprire i battenti, spalmato su tre giorni.

Quello clou è senz’altro giovedì, in cui è in calendario il grosso delle partite. Dopo i 10 gol rifilati nel turno precedente ai sammarinesi de La Fiorita, i turchi del Basaksehir faranno verosimilmente un sol boccone anche dei georgiani dell’Iberia: un loro successo in trasferta è probabile. Vittoria alla portata anche per l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso: i croati stanno facendo una campagna acquisti ambiziosa e sono favoriti nella doppia sfida con gli slovacchi del Ruzomberok, “discesi” dall’Europa League dopo le due sconfitte con il Trabzonspor. Lo Zurigo sembra avere più chance rispetto ai portoghesi del Vitoria Guimaraes e nella sfida del Letzigrund sfrutterà la maggiore freschezza atletica rispetto ai lusitani. Allo stesso modo Osijek e Spartak Trnava dovrebbero prevalere su Zira e Wisla Cracovia.

Le previsioni sulle altre partite

I montenegrini del Decic tenteranno di fare lo sgambetto ai finlandesi dell’HJK Helsinki, eliminati a sorpresa dal Panevezys nei preliminare di Champions League: previsti almeno tre gol complessivi.

Il Corvinul Hunedoara, squadra che milita nella serie cadetta del sistema calcistico rumeno, vuole continuare a sognare e i kazaki dell’Astana non rappresentano un ostacolo insormontabile. Gol in arrivo pure in Ballkani-Larne e Vikingur-Flora Tallinn. Ipotizziamo almeno una rete per parte, infine, in Ilves-Djurgarden, Silkeborg-Gent, Kilmarnock-Tromso e Maccabi Petach Tikva-Cluj.

Conference League, possibili vincenti

Basaksehir (in Iberia-Basaksehir, ore 18:00)

Hajduk Spalato (in Ruzomberok-Hajduk Spalato, ore 18:30)

Zurigo o pareggio (in Zurigo-Vitoria Guimaraes, ore 19:00)

Osijek (in Osijek-Zira, ore 20:00)

Spartak Trnava (in Spartak Trnava-Wisla Cracovia, ore 20:30)

La partita da almeno tre gol complessivi

HJK Helsinki-Decic, ore 18:00

Corvinul Hunedoara-Astana, ore 20:00

Ballkani-Larne, ore 20:00

Vikingur-Flora Tallinn, ore 20:15

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Ilves-Djurgarden, ore 18:00

Silkeborg-Gent, ore 18:00

Kilmarnock-Tromso, ore 20:00

Maccabi Petach Tikva-Cluj, ore 20:00

Comparazione quote

La vittoria dell’Hajduk Spalato è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” in Silkeborg-Gent è quotato invece a 1.66 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

