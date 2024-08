Lascia stare questo Gratta e vinci: nell’ultima settimana ha già dato

Se hai intenzione di comprare questo Gratta e vinci, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere: per il momento ha già dato.

C’è chi dice che la statistica non c’entri niente e che sia solo e unicamente una questione di fortuna. Vero è che, relativamente ai giochi ad estrazione, ad esempio, il fatto che un numero sia ritardatario non vuol dire necessariamente che ci siano più probabilità che venga estratto. Discorso a parte può essere fatto, invece, per quanto riguarda i Gratta e vinci.

Anche in questo caso è impossibile stabilire a priori quale biglietto, tra i tanti in commercio, possa essere potenzialmente più fortunato degli altri. Eppure, ci piacerebbe condividere con voi un piccolo trucchetto. Nel caso in cui, infatti, siate in cerca di una vincita a 6 zeri in cambio di un investimento di pochi spiccioli, sappiate che, in alcune circostanze, si può capire facilmente e senza alcuno sforzo se valga o meno la pena investire su un tagliando o se, invece, sia meglio orientarsi su un’altra serie.

Ci spieghiamo meglio. Andare a curiosare tra le vincite dei giorni precedenti è, senza ombra di dubbio, una strategia che può dare buoni frutti. Non ci vuole un genio per intuire che statisticamente, infatti, un biglietto che ha già dato poco prima difficilmente può garantire un’altra rendita milionaria ai giocatori che sognano di arricchirsi con il gioco d’azzardo.

Sono questi i biglietti più vincenti dell’ultima settimana

Andiamo a dare un’occhiata, allora, a cosa è successo, sul fronte del gioco, nella settimana compresa tra il 29 luglio e il 4 agosto 2024, così da soffermarci sulle top vincite e sulle lotterie istantanee che hanno già pagato.

I due premi più grossi della settimana sono arrivati con due serie gettonatissime: Doppia Sfida Super e Il Miliardario Maxi. Il primo ha fruttato 2 milioni di euro ed è stato venduto a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli. Il secondo è stato acquistato più a Nord, più precisamente a Milano, in via dell’Assunta 1. Anch’esso ha garantito 2 milioni di euro al fortunatissimo giocatore che, tra tanti biglietti, ha deciso di comprare proprio questo.

Nella classifica della top vincite ci sono, poi, altri 4 premi del valore di mezzo milione di euro l’uno. Il primo è arrivato a Rimini, grazie a un biglietto della serie Il Miliardario, lo stesso che ha fruttato 500mila euro a Roma. Il terzo ha fatto felice qualcuno che ha comprato un Doppia Sfida Classic in provincia di Brescia, a Roè Volciano, mentre l’ultimo è arrivato a Uta, in Sardegna, con un biglietto della serie Numerissimi. La fortuna di questi tagliandi, dunque, almeno in teoria, potrebbe essersi temporaneamente “esaurita”.