100 milioni e addio Ferrari: offerta monstre

Cento milioni di euro e addio Ferrari: l’offerta monstre spazza via la Rossa di Maranello che sperava di prenderlo per la prossima stagione

Cento milioni di euro per 4 anni di contratto. Un’offerta clamorosa, monstre, che praticamente mette con le spalle al muro la Ferrari. Insomma, queste cifre, per una figura che non è quella di un pilota, ci appare davvero difficile che i vertici della Rossa di Maranello li possano mettere sul piatto.

Sì, perché come ben sapete la Ferrari non ha bisogno di chi si metta alla guida: con Leclerc e con Hamilton per almeno altri due anni le cose sono a posto. Mentre servirebbe un ingegnere, visto che c’è un buco e visto che, soprattutto, serve una macchina differente nei prossimi anni per cercare, in qualche modo, di tornare a lottare per il titolo. Si è parlato molto in questi mesi di Newey, ex Red Bull, che è alla ricerca di una squadra. Ma secondo El Gol Digital, sito d’informazione spagnolo, la situazione si starebbe complicando più del previsto per la scuderia italiana.

Cento milioni per Newey, l’Aston Martin fa sul serio

L’offerta dell’Aston Martin di 100 milioni di euro per 4 anni di contratto sarebbe già arrivata sul tavolo di Newey che, evidentemente, la starebbe prendendo in considerazione. “Newey, famoso per i suoi successi in Formula 1 – si legge – apprezza lo status di culto che circonda la squadra britannica e considera l’Inghilterra come il centro della sua vita e della sua carriera professionale”.

La partita, comunque, evidentemente non è chiusa per un motivo. Nonostante forse la Ferrari non si spingerà verso queste cifre, il fascino della Rossa rimane intatto e quando ci si presenta davanti a qualcuno, è sempre difficile vedere un rifiuto. Però alcune volte, nella vita, la differenza la fanno effettivamente i soldi. E quindi Elkann deve stare attento se vuole prendere un ingegnere che ha dimostrato tutto il suo valore. E che il suo lavoro lo sa fare davvero bene.