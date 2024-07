Superenalotto, ecco la Summer Promo: 10 euro di giocate gratis

Giocare al Superenalotto durante la bella stagione conviene: dopo il concorso “Un’estate a mille”, un’altra imperdibile promozione.

Il concorso Un’estate a mille, che metteva in palio, come suggerisce il nome stesso, 1000 premi del valore di 10mila euro l’uno, è andato alla stragrande. Ma non è finita qui. Quella che ha animato le estrazioni del mese di giugno non è stata la sola iniziativa che Superenalotto ha pensato per allietare la stagione dei suoi fedelissimi.

C’è una nuova sorpresa all’orizzonte, infatti, per gli aficionados del gioco più amato dagli italiani. Non si tratta di un’estrazione parallela a quella ufficiale, come nel caso del concorso speciale di cui sopra, ma di una promozione molto particolare. Non ci sono in palio premi a 4 zeri come allora, dunque, ma ciò non toglie che si tratti comunque di un’iniziativa estremamente interessante, che farà gola, indubbiamente, a molti giocatori.

Attenzione, però: non tutti potranno usufruirne. La Summer Promo di Superenalotto è rivolta solo ed esclusivamente a una categoria di utenti: quella di cui fanno parte, cioè, coloro i quali non hanno mai aperto un conto di gioco. Chi non gioca online e non ne possiede uno potrà beneficiare, pertanto, della golosissima iniziativa pensata per questo mese di luglio.

Giocare al Superenalotto d’estate conviene: subito 10 euro per te

Chiunque aprirà un nuovo conto gioco nel periodo di tempo compreso tra il 15 luglio e il 2 agosto avrà diritto, nello specifico e come da regolamento, a ricevere un bonus del valore di 10 euro.

Con il credito derivante dalla Summer Promo avrà 10 euro di giocate gratis, da gestire come meglio credo, previa scelta di uno degli operatori aderenti alla promozione in questione. Potrà farlo da sito o da app, innanzitutto con Sisal, che renderà il bonus disponibile, qualora se ne abbia diritto, in maniera automatica, senza inserire alcun codice. Stesso discorso per Giochi24: il credito sarà fruibile senza fare alcuna operazione, al di là dell’apertura del conto di gioco.

Nel caso in cui, invece, si decida di tentare la fortuna appoggiandosi a Lottomatica o a Goldbet, sarà necessario inserire, nell’apposito campo, il codice LUGL10. Non occorrono codici per Betflag: anche in questo caso, il bonus sarà applicato in modo automatico. Nel momento in cui si riceveranno i 10 euro, si avranno a disposizione 15 giorni di tempo per spendere la somma accreditata puntando sul Superenalotto. Non ci sono vincoli, se si partecipa, così come non c’è obbligo di ricarica se si aderisce alla promo.