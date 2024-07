Leclerc, pit stop fortunato: 500mila euro col Gratta e Vinci

Gratta e vinci, mai pit stop fu più fortunato di questo. Mezzo milione di euro, esulta Leclerc: ecco cosa è successo.

Lo fa di frequente e da un bel po’ di tempo, ma senza averci mai realmente creduto. È sempre stata un’abitudine, più che un gesto dettato dalla volontà di mettere alla prova la dea bendata e di scoprire di cosa fosse capace. In base a come sono andate le cose, però, ogni sua certezza si è sgretolata. Svanita, come se non fosse mai esistita.

Il protagonista di questa storia è un giocatore che, il 10 luglio scorso, si è concesso un fugace pit stop da Leclerc. No, non c’entra nulla il pilota di Formula 1 che corre con la Ferrari. Leclerc, con la E puntata davanti, è, al di là delle Alpi, il nome di una catena di ipermercati e supermercati che niente ha a che vedere con la stella dell’automobilismo.

L’uomo di cui vogliamo raccontarvi le gesta, tornando a noi, ha deciso, durante un giro in auto, di fermarsi presso il punto vendita di Grézieux-la-Varenne, nel Rodano, per concedersi, per dirla con parole sue, “un momento di relax”. Laddove per relax lui intende, nello specifico, staccare la spina per un po’ per immergersi nel magico mondo del gioco d’azzardo. Ma, come dicevamo prima, senza crederci troppo.

Leclerc, sfortuna sfacciata: sorpresa da mezzo milione

Si è lasciato ingolosire, come riferisce Actu.fr., per un tagliando provvisto di moltiplicatore, che permette di aumentare in maniera esponenziale, se fortunati, l’importo della propria vincita.

In un primo momento contava di fare rientro a casa per raschiarli in tutta tranquillità, ma poi ha cambiato idea e ha deciso di farlo in auto. Ha quindi scoperto, con suo sommo stupore, di aver vinto, in barba a tutte le sue convinzioni. Il simbolo 5X ha cambiato la sua vita e gli ha permesso di mettere in tasca, udite udite, 500mila euro, per la gioia sua e della catena presso la quale è stata realizzata questa grossissima vincita.

“Mi ci è voluto un attimo per riprendere i sensi. Sono rimasto sbalordito da questa scoperta “, ha spiegato ai funzionari della lotteria Française des Jeux, come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla stessa. “Ho sempre sognato di vincere il jackpot giocando a Eurodreams o Euromillions. Non avrei mai immaginato di poter vincere un giorno mezzo milione di euro con un Gratta e vinci”. Non sa ancora come spenderà tutti questi soldi e del resto non ha neanche fretta di farlo. Si è ripromesso di pensarci su, però, nel momento in cui partirà per la vacanza che si è regalato dopo aver scoperto di essere diventato ricco.