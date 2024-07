Gratta e vinci, devi arrivare prima di tutti: è questo il segreto

Gratta e vinci, in mezzo a tante strategie questa è, senza ombra di dubbio, vincente: un segreto di cui fare tesoro per sempre.

Il mondo è bello perché è vario, recita un antico adagio. E in effetti, se ci pensate, è proprio così. È bello che ognuno abbia le proprie abitudini e manie, se no quanto noioso sarebbe?

Inutile arrabbiarsi, quindi, se tante persone non hanno la più pallida idea di cosa sia la puntualità, questa sconosciuta. Le norme di convivenza civile raccomandano di rispettare gli orari e di non fare mai attendere gli altri, ma non tutti, come noto, rispettano il galateo. Questa donna del Missouri, però, sì. Lei fa parte di quella cerchia, assai ristretta, di persone che smuovono le montagne, pur di non arrivare mai in ritardo e di non fare aspettare le persone con cui ha appuntamento.

Tanto è vero che, nei giorni scorsi, come già spesso le è accaduto in passato, aspettare è toccato a lei. Avrebbe dovuto partecipare ad una riunione di lavoro, quel giorno, per cui si era affannata per arrivare in orario. Peccato solo che le altre persone convocate non fossero ancora sul posto, al momento in cui lei era giunta a destinazione.

Gratta e vinci, la puntualità è tutto: questa è la prova

E così, per ingannare – anzi, per dirla con parole sue, per “ammazzare” il tempo – ha deciso di fare quattro passi nei dintorni. Mentre vagava per il quartiere, si è imbattuta in un minimarket e ha deciso di entrare per concedersi un piccolo sfizio.

Nulla di culinario, bensì un Gratta e vinci. Uno di quelli, assai belline, con le parole crociate. Al momento di grattare tutti i simboli dalle sue caselle, la sorpresa è stata immensa. Mentre aspettava che la riunione iniziasse, ha vinto la bellezza, udite udite, di 100mila dollari. Il più ingente, per la precisione, dei sette premi più grossi in palio a 20X Crossword.

“È stata una sorpresa, per usare un eufemismo – queste le parole della vincitrice – È stata una sorpresa meravigliosa“. E lo crediamo bene che la definisca tale, considerando che la vincita è arrivata in circostanze tanto particolari. Se fosse arrivata più tardi alla riunione, anziché in anticipo, non si sarebbe mai imbattuta in quel minimarket e non avrebbe mai acquistato quel tagliando che le ha cambiato la vita.